'İçelim güzelleşelim' bilimsel olarak kanıtlandı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, alkol alanların karşılarındakini daha alımlı ve çekici görmeye başlamalarının bir gerçek olduğunu kanıtladı.

"Alcohol and Alcoholism" adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, şaşırtıcı bir şekilde, alkol alanların sadece karşı cinsi değil, hemcinslerini de daha çekici görmeye başladıkları ortaya çıktı.

Araştırmada, 84 heteroseksüel üniversite öğrencisinin bir bölümüne alkolsüz kokteyl, bir bölümüne bir büyük bardak şarap veya yarım litre biradaki alkole eşdeğer votkalı kokteyl veren bilim adamları, 15 dakika sonra deneklere 40 başka kız ve erkek üniversitelinin fotoğraflarını gösterdiler.

Araştırmayı yapan ekibin başındaki Bristol Üniversitesi deneysel psikoloji bölümünden Marcus Munafo, alkol alan kız ve erkek üniversitelilerin gösterilen fotoğraflardaki yüzleri daha güzel ve çekici bulduklarını belirterek, "Alkol alan deneklerin fotoğraflardakileri çekici bulma oranları yüzde 10 yüksek çıktı" dedi.

Deneklerden kendi duygusal ve ruhsal durumlarını da değerlendirmelerini istediklerini ve bunun sonucunda alkol alan ve almayan grup arasında bir fark tespit edilmediğini söyleyen Munafo, gözlemlenen etkinin deneklerin haleti ruhiyesinden değil, alkolden kaynaklandığını belirlediklerini kaydetti.

Alkolün sadece karşı cins için değil, hemcinsler için de çekici bir etki yarattığını görmenin kendileri için şaşırtıcı olduğunu kaydeden Munafo, "Alkol genellikle etrafımızdaki şeyleri daha hoş görmemizi sağlar, ancak bar gibi sosyal ortamlarda karşı cinsin yüzü hedef olabilir" diye

konuştu.

Bu etkinin bu kadar az oranda alkolle bile görülmesine işaret eden bilim adamları, benzer bir araştırmayı barlarda yaparak bunun sosyal ipuçlarını elde etmeyi amaçlıyorlar.