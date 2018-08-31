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İçecekleri çalma anı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kadının, marketin önündeki buzdolabından içecekleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi

31 Ağustos 2018 14:46

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kadının, marketin önündeki buzdolabından içecekleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.  
Olay, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Hacı Tevfik Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, araçla markete gelip, yakınına park etti. Marketin önünde bulunan buzdolabını açıp, kola, su ve enerji içeceklerini çalan kadın, aracına yöneldi. Elindeki 7 şişeyle araca binen kadın hırsız, olay yerinden kaçtı. Olayı son anda fark eden market sahibi Asım Tatlı, aracın peşinden koştu; ancak kadın hırsız, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık anının anbean yansıdığı görüntülerde, kadının içecekleri çalarken, rahat tavırları dikkat çekti.

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