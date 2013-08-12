İçecek ambalajlarına 'alkol değmedi' açıklaması konulacak

18 yaşını bitirmeyenler alkol üretim ve satışında çalışamayacak. Alkollü içkiyle aynı yerde üretilen içecekler için “alkol değmedi” garantisi istenecek.

Taraf gazetesinden Adnan Keskin'in haberine göre, yakın tarihte alkollü içkilerle ilgili bir kısmı çok tartışılan düzenlemelere imza atan hükümet, bu alanda yeni yasaklar içeren düzenlemeler yaptı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (TAPDK) dün yayımlanan kararlarından ilki “Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ” oldu. Tebliğle tıpkı sigarada olduğu gibi alkollü içkilerin tabanları hariç iç ve dış ambalajlarına da uyarı mesajları konulması zorunlu hale getirildi. Buna göre, 18 yaş sınırı, otomobil kullanımı ve hamile kadın grafiği ile “Alkol Dostunuz Değildir’ uyarı yazısı alkollü içeceklerin ambalajlarında yer alacak. Bu dört uyarı mesajını içermeyen ambalajlardaki içkiler iç piyasaya sunulamayacak ve satılamayacak. Ancak tebliğde bu yasağın ihraç edilen ürünler için geçerli olmayacağı belirtildi.

10 ay süre verildi

Tebliğe göre, biri yazılı üçü grafikli uyarı mesajları herhangi bir şekilde saklanamayacak ve kapatılamayacak. Uyarı mesajları doğrudan ambalaj üzerine, ambalaj üzerine uygulanan çıkartmalara veya etiket üzerine uygulanabilecek.

Uyarı mesajı toplam alanı ve her mesajın ebatlarının da tek tek belirlendiği Tebliğ, 10 ay sonra sonuç doğurmaya başlayacak. 10 ay içinde bütün alkollü içkilerin iç-dış ambalajları uyarıları içerecek hale getirilecek, aksi halde piyasaya sürülemeyecek.

'Helal' düzenleme

TAPDK, ikinci düzenlemeleri Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te yaptı. Yönetmeliğin bazı hükümlerinin ihraç edilecek alkollü içkilerde uygulanmayacağını belirleyen yeni yönetmelikte üç başlıktaki değişiklik dikkat çekti. Buna göre; alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda elde edilen alkolsüz içeceklerin üzerinde; içeriğinde alkol kalmış ise alkol miktarı, alkol kalmamış ise alkolün tamamen uzaklaştırıldığı hususu yazıyla belirtilecek. Ambalajda alkol kalmışsa miktarının, alkol kalmamışsa, “Alkolü tamamen uzaklaştırılmıştır” şeklindeki bilginin belirtilmesi zorunlu olacak.

Gelecek yıl uygulanacak

Yönetmelik ile 18 yaşını doldurmamış kişilerin, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilmeleri yasaklandı. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışında olacak. Ancak yönetmeliğe konulan geçici madde ile 18 yaşını doldurmamış kişileri çalıştıranlar, 11 Haziran 2014 tarihine kadar bu kişileri çalıştırmaya devam edebilecek.

Alkollü ile alkolsüz aynı markayı kullanamayacak

Alkol yönetmeliği ile getirilen ilginç bir yasak ise alkollü içkiler ile alkolsüz içkilerin aynı marka veya tanıtıcı işaretle satışa sunulmasıyla ilgili oldu. Buna göre; alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz ürünlerde kullanılamayacak. Ayrıca TAPDK’ya “kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapma” yetkisini tanıyan yönetmeliğe göre alkollü içecekler 10 ay içinde yeni hükümlere uygun hale getirilecek, aksi halde bu tarihten sonra piyasaya sürülemeyecek.