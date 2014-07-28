İçeceğinize ilaç veya uyuşturucu atılıp atılmadığını öğrenmek ister misiniz?

Kitle fonlama projesi Indiegogo tarafından desteklenen yeni bir icat, içeceğinize ilaç veya uyuşturucu madde atılıp atılmadığını tespit ediyor.

Pd.id yabancı bir madde tespit ederse kırmızı ışık yanacak.

Kitle fonlama projesi Indiegogo tarafından desteklenen yeni bir icat, içeceğinize ilaç veya uyuşturucu madde atılıp atılmadığını tespit ediyor.

Kickstarter gibi teknolojik girişimleri desteklemeyi amaçlayan kitle fonlama projesi Indiegogo, 'pd.id' verilen yeni bir ürün sundu. 100 bin dolarlık yatırım almayı amaçlayan cihazın görevi ise içeceğinize herhangi bir madde karıştırılıp karıştırılmadığını tespit etmek.

İcadın yaratıcısı J. David Wilson, pd.id'nin yıllardır ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından kullanılan teknolojiye sahip olduğunu belirtti. Pd.id, içeceğinize atıldığı zaman, hemen küçük bir numune alıyor ve analiz ediyor. Numunenin kütlesi, direnci ve ısısı, herhangi bir yabancı madde karıştırılıp karıştırılmadığını gösteriyor. Cihazın üzerindeki kırmızı ışığın yanması içeceğe madde karıştırıldığına işaret ediyor.

Açılımı Personal Drink ID olan icat için 100 bin dolar toplanması halinde, icadın altı ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Düşünülen fiyat ise 75 dolar. Gerekli fonu almaları halinde Wilson ve arkadaşlarının en büyük çabası, söz konusu teknolojisi küçültmek olacak.

Kaynak: Al Jazeera