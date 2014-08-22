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Yaşam

#IceBucketChallenge ile sadece 96 bin lira toplandı

ALS hastalığına dikkat çekilmek için başlatılan kampanyada Türkiye'de katılım düşük oldu

22 Ağustos 2014 16:48

Sinir sistemi hastalığı ALS’ye dikkat çekmek amacıyla başlayan baştan aşağı buzlu su dökme kampanyası “IceBucketChallenge” Türkiye’de de büyük ses getirirken, Amerika’da 15,6 milyon doları aşan bağış, Türkiye’de ise sadece 96 bin lirada kaldı.

ALS (Amyotrofik lateral skleroz) hastalığına dikkat çekmek ve bütçe oluşturmak için başlatılan “bir kova buz” (Ice Bucket Challenge) kampanyası Türkiye’de kısa sürede yayılırken, yapılan bağışlar ise düşük kaldı.

Birçok ünlü isim kampanyaya katılmasına rağmen toplanan yardım miktarı 96 bin lirada kaldı.

Zaman’a konuşan ALS Türkiye Derneği yetkilileri bu yardımların da tamamının ünlü isimlerden toplanmadığını belirterek, “Sosyal medyaya baktığımızda bayağı su döken ünlü görüyoruz. Ancak sonuç ortada” dedi.

ABD’de başlatılan kampanya çerçevesinde meydan okuma daveti alan kişinin 24 saat içinde başından aşağı bir kova buzlu su dökmesi gerekiyor. Bunu yapan, 3 kişiye daha teklif gönderebiliyor. Eğer suyu dökmezse ALS için 100 dolar bağışta bulunuyor.

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