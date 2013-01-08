Hipertansiyonun erken teşhisine ve kontrol altında tutulmasına dikkat çekmek için Türk Kardiyoloji Derneği'nin organize ettiği, 'İcat çıkar, sağlık olsun' sloganlı "hipertansiyon avcıları" yarışmasına başvuru süresi uzatıldı.

“İcat çıkar, sağlık olsun” sloganı ile yola çıkan yarışma; hem hipertansiyon hastalarının tedavisinin daha iyi sağlanması hem de hasta yakınlarında kan basıncı kontrol bilinci geliştirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Yarışma jürisinden isimlerin katılımları ile Bahçeşehir, Marmara ve Kadir Has üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerinde düzenlenen söyleşilerle öğrencilere tanıtılan yarışmada; jürinin değerlendirmesi sonucunda seçilecek olan ilk 20 eser www.hipertansiyonavcilari.com adresinde yayınlanarak halk oylamasına açılacak.

Yarışmada katılımcılardan, ailelerinde ve çevrelerinde bulunan hipertansiyon hastası yakınları için, doktorlarının önerdikleri tedavilerini düzenli olarak uygulamalarını sağlayacak icatlar / fikirler geliştirmeleri isteniyor.

Yarışmaya çizim, fotoğraf, fotokolaj vb. farklı görsel uygulamalarla katılmanın da mümkün olabileceği belirtildi.

Başvuru süresinin 31 Ocak 2013 tarihine kadar uzatıldığı yarışma ile ilgili bilgilere www.hipertansiyonavcilari.com web sitesinden ve apps.facebook.com/hipertansiyon sayfasından ulaşılıyor.