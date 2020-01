ICA’dan uluslararası alanda bir ilk

İSTANBUL, (DHA)-ICA, Avrupa Birliği içerisinde özel otoyol işletmeciliği, ücret toplama, bakım ve onarım konularında gerek yasal mevzuatın oluşturulmasında gerekse geliştirilmesinde referans kuruluş olan Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği’ne (ASECAP – European Association of Operators of Toll Road Infrastructures) Türkiye’den tam üye olarak kabul edilen ilk firma oldu. ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu ile özel otoyol işletmecisi olarak Türkiye’nin ilkleri arasında yer almaya, uluslararası alanda da devam ediyoruz. Sürücülere sunduğumuz Avrupa standartlarında hizmetimizi, her ülkeden yalnızca bir üye kabul eden ve sektörümüzün Avrupa’daki en önemli uluslararası birliği ASECAP üyeliğimiz ile daha da üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun inşaatı ve işletmesi ile dünya standartlarında bir işe imza atan IC İçtaş İnşaat –Astaldi konsorsiyumu ICA, Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures - ASECAP) üyeliğine kabul edildi. ICA, 22 ülkeden 50 bin km’den fazla otoyol, köprü ve tünel işleten firmanın üye olduğu ve her ülkeden yalnızca bir üye kabul eden ASECAP’a Türkiye’den tam üye olan ilk firma oldu.

AVRUPA\'NIN 22 SEÇKİN FİRMASI ARASINA GİRDİ

Avrupa’daki karayolu altyapı operatörleriyle doğrudan ağ oluşturma imkanı sunan ASECAP’a üye olarak Türkiye’nin ilkleri arasında yer almaya uluslararası alanda da devam ettiklerini belirten ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe şöyle dedi: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu ile özel otoyol işletmecisi olarak sürücülere yüksek kalitede, güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak her zaman öncelikli hedefimiz oldu. 22 ülkeden firmaların dahil olduğu ASECAP’a Türkiye’den tam üyeliğe kabul edilen ilk firma olduk. Avrupa karayolu ağının büyük bölümünü oluşturan üyeler arasında yer almak bizler için gurur verici. Avrupa’da uzun yıllar önce başlayan özel otoyol işletmeciliği, ülkemiz için çok yeni bir iş kolu. Türkiye’nin ilk özel otoyol işletmecilerinden birisi olmanın bilinci ile bu işin en iyi seviyede yapılması ile ilgili çalışmalarda bulunmaktayız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Avrupa ve Asya’yı fiziken birbirlerine bağlıyor. ASECAP’ın geniş tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde, sürücülerimize sunduğumuz Avrupa standartlarındaki hizmeti daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz. Biz de Avrupa ile Asya’nın sentezinden oluşan deneyim ve bilgi birikimimizle ASECAP’ı besleyeceğimizi düşünüyoruz.”

ASECAP HEDEFİNE ÇEVRE KORUMAYI DA ALDI

1973 yılında Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Yunanistan, Portekiz ve Norveçli 7 şirket tarafından kurulan ASECAP; Avrupa\'nın karayolu altyapı operatörleriyle doğrudan ağ oluşturma fırsatlarının yanısıra, otoyol geliştirme politikası ile otoyol, köprüler, tüneller ve benzeri alanların inşası, bakımı ve işletilmesi ile ilgili teknik, idari, finansal ve istatistiki verilerle ilgili bilgiye ilk elden erişmenizi sağlıyor. 22 ülkede 50.000 km\'den fazla otoyol, köprü ve tünel toplamına sahip olan üyeleri Trans-Avrupa Karayolu Ağının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Uluslararası örgütler, AB kurumları ve endüstrinin ana paydaşları ile ilişkileri koordine eden ASECAP, üyelerinin ücretli altyapının inşası, bakımı ve işletilmesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamaktadır. Verimli trafik yönetimi için teknik, idari ve mali konularda çalışma toplantıları düzenleyerek, kullanıcılara yüksek kaliteli hizmet sunulmasını hedefleyen ASECAP, önümüzdeki dönemde odağına; hizmet iyileştirme, gelişmiş güvenlik ve çevre korumayı alarak, çalışmalarını sürdürecek.

ICA DÜNYA ÇAPINDA PROJELERE İMZA ATTI

Ülkemizde ve uluslararası arenada dev projeleri başarıyla yürüten IC İçtaş İnşaat ile dünyanın sayılı inşaat şirketleri arasında yer alan Astaldi’nin güçlerini birleştirerek kurdukları ICA, imkansız görülen projeleri, çağdaş mühendislik tekniklerinin sınırlarını zorlayarak, sahip olduğu uluslararası tecrübe ile hayata geçirmektedir.

ICA’nın imza attığı projeler arasında 2015 yılında tamamlanan St. Petersburg Pulkovo Havaalimanı\'nın Genişletilmesi Projesi, 2016 yılı Ağustos ayında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi ve Aralık 2016’da hizmete giren St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu (WHSD) Projesi bulunmaktadır.

MOSKOVA VE ST. PETERSBURG\'U BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

ICA, bugün ise 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki en önemli ulaştırma yatırımlarından birisi olan ve Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova ile en önemli şehirlerinden St. Petersburg’u birbirine bağlayacak M11 Otoyolu Projesi için çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Ayrıca ICA’nın da içinde bulunduğu IKA konsorsiyumu, İzmir\'in sınai ve ticari bakımdan önde gelen ilçelerinden Aliağa\'ya ve Çandarlı Limanı\'na otoyol bağlantısını sağlayacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesinin yapımını da yürütmektedir.

