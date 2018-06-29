ICA'dan “Güvenli Sürüşe Dikkat” etkinliği

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İSTANBUL, (DHA)-ICA, “Güvenli Sürüşe Dikkat” mottosu ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, trafik güvenliği konusundaki bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. 2-8 Temmuz tarihleri arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahında hizmet veren Bi Mola Işıklar tesisinde düzenlenecek etkinlikte, emniyet kemeri simülasyon aracı ile sürücülere, güvenli sürüşün ve emniyet kemerinin önemi anlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi Konsorsiyumu ICA, “Güvenli Sürüşe Dikkat” mottosu ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında sürücüleri bilinçlendirme etkinliklerini sürdürüyor. ICA,etkinlik için özel olarak Bi Mola Işıklar tesisine yerleştirdiği “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” ile güvenli sürüşün ve emniyet kemerinin önemini sürücülere deneyimlemelerini sağlayarak anlatacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDA SÜRÜCÜLERE NELER OLUYOR?

“Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” ile sürücüler emniyet kemersiz bir devrilmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini deneyimleyecek. Simülasyon aracının yanında “Alkol Gözlüğü”nü de deneme fırsatı bulacak sürücüler, alkol kullanımının neden olduğu yavaş reaksiyon gösterme, görme bulanıklığı ve çift görme, derinlik ve uzaklık algısındaki güçlük, el-ayak koordinasyonunun bozulması ve karar vermede güçlük gibi sorunları birebir yaşayarak zararlarını görebilecek.

2-8 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Çevre Otoyolu güzergahında hizmet veren Bi Mola Işıklar tesisinde,09:00 ile 18:00 saatleri arasında, tüm sürücülere açık olacak etkinlikte, güvenli sürüş eğitimi alanında uzman isimler sürücülere eşlik ederek bilgi verecek.

TÜM GÜZERGAH ANA KONTROL MERKEZİ\'NDEN 7/24 İZLENİYOR

Başarılı yapım sürecinin ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi’nin işletmesini de üstlenen IC İçtaş İnşaat – Astaldi Konsorsiyumu ICA, güçlü işletme kadrosu ve işbirliği içinde olduğu Türkiye’nin lider markaları ile hizmet veriyor. Akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve ücret toplama sistemleri ile donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, iki kıta arasında transit taşımacılığın kavşak noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor ve İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlıyor.

Tüm güzergah Ana Kontrol Merkezi’nden 7/24 izlenirken köprü ve otoyolun tüm İşletme, Bakım ve Operasyon faaliyetleri yıl boyunca ICA ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. ICA; yüksek işletme kalitesi, yaklaşık 1.000 kişiden oluşan bilgili, donanımlı ve özenli işletme kadrosu, Trafik Devriye ve Bakım ekipleri ile sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor.