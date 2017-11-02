ICA Genel Müdürü Gökçe: 3. köprü, havalimanları ile iş ve sosyal yaşamı yakınlaştırdı

İSTANBUL, (DHA)- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu ulaşıma getirdikleri Transist 2017’de anlatıldı. ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, havalimanlarını, sosyal yaşam alanlarını, iş ve alışveriş merkezlerini birbirine yakınlaştırdı” dedi.

IC İçtaş İnşaat-Astaldi konsorsiyumu ICA, Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda (Transist 2017), yapımının ardından işletmesini üstlendiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, “Toplu Ulaşımda İnovasyon, Entegrasyon, Bilgi Sistemleri ve İş Zekası” temasıyla 10. kez düzenlenen fuar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

“GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN 7/24 ÇALIŞIYORUZ”

Yüksek işletme kalitesiyle sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunduklarını söyleyen ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe, “Otoyolumuzu, akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve ücret toplama sistemleriyle donattık. Bin kişiden oluşan bilgili, donanımlı ve özenli işletme kadromuz, trafik devriye ve bakım ekiplerimizle sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Köprü ve otoyolun trafik yönetiminden tamir çalışmalarına, temizliğinden kaza anında ilk müdahaleye kadar tüm işletme, bakım ve operasyon faaliyetleri yıl boyunca ekiplerimiz tarafından yürütülüyor” dedi.

3 HAVALİMANI BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Köprü ve otoyolun güzergahı hakkında bilgi veren Gökçe, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Atatürk Havalimanı ile Asya yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, iş ve alışveriş merkezlerini, sosyal yaşam alanlarını birbirine yakınlaştıran bir güzergah. Özellikle Temmuz’da açılan Paşaköy-Mecidiye kesiminin ardından bu yakınlaşma daha da hissedilir oldu. Kuzey Çevre Otoyolu ayrıca 3. Havalimanının açılması ile birlikte İstanbul’un üç havalimanını birbirine bağlayacak” diye konuştu.

Bİ’ MOLA’DA ÜCRETSİZ ŞARJ BULUNUYOR

Kuzey Çevre Otoyolu güzergahı üzerinde, yolcuların seyahatleri esnasında dinlenebilecekleri ve kaliteli hizmet alabilecekleri Bİ’ Mola dinlenme ve akaryakıt tesisleri bulunuyor. Tesislerde elektrikli araçlara ücretsiz şarj hizmeti sunuluyor. ICA’nın elektrikli araç kullanımı ve çevreci yaklaşımı desteklemek amacı ile başlattığı hizmetten tüm elektrikli araç sahipleri yararlanabiliyor. Fuar boyunca ICA yetkilileri katılımcılara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahını kullanan araçlar için geliştirdikleri YSS Koprusu kurumsal mobil uygulaması ve web sitesi http://www.ysskoprusuveotoyolu.com.tr’de verilen hizmetler ile ilgili de bilgi verdi.

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