İç tüzük görüşmelerinde 'alt komisyon' pürüzü

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştıkları 18 maddelik iç tüzük değişikliği için alt komisyon ihtimali doğdu. Ancak MHP kanadı alt komisyon düşüncesine sıcak bakmıyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, muhalefet kanadından gelen bu yöndeki talebe MHP olarak sıcak bakmadıklarını söyledi. Akçay, bugün yapılacak ilk toplantının seyrine göre konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Anayasa Komisyonu saat 14.00'te

Anayasa Komisyonu iç tüzük değişiklik teklifi için bugün saat 14.00'te toplanacak. Teklifin geneli üzerinde yapılacak ardından alt komisyona sevk edilme ihtimali var.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan T24’ün sorularına, CHP olarak bugünkü toplantıya katılacaklarını söyledi. Tezcan, geneli üzerindeki görüşmelerden sonra iç tüzük alt komisyonu oluşturulacağı ve buradaki çalışmaların tamamlanmasından sonra müzakerelerin üst komisyonda devam edilebileceği ihtimaline dikkat çekti.