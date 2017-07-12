T24 LogoT24 Logo
Politika

İç tüzük görüşmelerinde 'alt komisyon' pürüzü

Bülent Tezcan: CHP olarak bugünkü toplantıya katılacağız

12 Temmuz 2017 13:59

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştıkları 18 maddelik iç tüzük değişikliği için alt komisyon ihtimali doğdu. Ancak MHP kanadı  alt komisyon düşüncesine sıcak bakmıyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, muhalefet kanadından  gelen bu yöndeki talebe  MHP olarak sıcak bakmadıklarını söyledi. Akçay, bugün yapılacak ilk toplantının seyrine göre konuyu değerlendireceklerini  belirtti. 

Anayasa Komisyonu saat 14.00'te

Anayasa Komisyonu iç tüzük değişiklik teklifi için bugün saat 14.00'te toplanacak. Teklifin geneli üzerinde yapılacak  ardından  alt komisyona sevk edilme ihtimali var.   

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan T24’ün sorularına, CHP olarak bugünkü toplantıya katılacaklarını söyledi. Tezcan, geneli  üzerindeki görüşmelerden sonra  iç tüzük alt komisyonu  oluşturulacağı ve buradaki çalışmaların tamamlanmasından sonra müzakerelerin üst komisyonda  devam edilebileceği  ihtimaline dikkat çekti.

ETİKETLER

iç tüzükmeclistoplantıakpmhpchpbülent tezcanaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24