İç tüzük görüşmeleri yeni yasama yılına kalabilir

TBMM'de AKP, CHP, MHP ve HDP'nin yarın ikincisi yapılmak üzere anlaştıkları iç tüzük toplantısı ertelendi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AKP kanadıyla yaptıkları görüşmede toplantının ertelenmesi konusunda ortak bir karar alındığını ve yarın toplantının yapılmayacağını söyledi.



Son yaşananlara dikkat çeken Gök, Türkiye'nin iç tüzükten daha önemli meselesi olduğunu ifade etti. İç tüzük için aranılacak uzlaşma toplantılarının ne kadar süre ertelendiği belli değil. Ancak, yeni yasama yılına kalma ihtimali yüksek.

AKP, CHP, MHP ve HDP geçtiğimiz hafta TBMM'nin Anayasası olarak bilinen iç tüzük değişikliği toplantısı yapmış muhalefet TBMM TV'nin 24 saat kesintisiz yayını başta olmak üzere taleplerini sıralamıştı.



AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, önerileri Başbakan'a sunacağını söylemişti.



