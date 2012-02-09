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Politika

İç tüzük görüşmeleri ertelendi

TBMM Genel Kurulu'ndaki iç tüzük değişikliği teklifi görüşmeleri ertelendi.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - TBMM Genel Kurulu'ndaki iç tüzük değişikliği teklifi görüşmeleri ertelendi. Görüşmelere haftaya devam edilecek.

TBMM Genel Kurulunda, CHP ve MHP'nin grup önerilerinin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, gündeme geçmeden grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı.
Yapılan toplantıda İçtüzük teklifinin görüşmelerinin haftaya ertelenmesi görüşü benimsendi.

AKP, Genel Kurulun yarın, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri çalışmasını öngören grup önerisini geri çekti. Bunun üzerine Grup Başkanvekileri yerlerinden kısa açıklama yaptılar.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İçtüzük görüşmelerinde uzlaşmak için azami gayret göstereceklerini ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, İçtüzük görüşmelerinin
ertelenmesinin olumlu bir tavır olduğunu belirtti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da AK Parti'nin yaklaşımının olumlu olduğunu dile getirerek, "Ümit ediyorum ki uzlaşma sağlanır" dedi.
BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da aynı temennilerde bulundu.

TBMM Başkanvekili Sağlam, konuşmalardan sonra teklifin 1. bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını bildirerek birleşime kısa bir süre ara verdi. Verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine, Sağlam, birleşimi 14 Şubat Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.


'Erteleme değil, CHP'ye şans tanıdık'

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, durumunun bir "erteleme" olarak kabul edilmemesini isteyerek, "Biz CHP'nin müzakere kültürü öğrenmesi için bir kere daha müzakereye şans tanıdık" dedi. 

"Bu, iktidarın Meclisi çalıştırmak sorumluluğunun bir sonucudur" ifadesini kullanan Ünal, "Nihayetinde biz Meclisi çalıştırmak ve sorunları çözen taraf olmak zorundayız. Biz müzakere için elimizi bir kere daha uzattık. Bunu açıkça ifade ettik. Yani sorun çözme sorumluluğu olan tarafız. Dünkü hareket tam bir sorumsuzluk örneğiydi" diye konuştu. 


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