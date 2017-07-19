İç tüzük değişikliği teklifinde 12 madde kabul edildi

Anayasa Komisyonu’nda CHP ve HDP’nin muhalefetine rağmen sabaha kadar süren son iki günlük çalışmalarda AKP- MHP ortaklığında hazırlanan 18 maddelik iç tüzük teklifinde 12 madde kabul edildi.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ’ın, “Sizin politikalarınız bizim sesimizi kısıyorsa”, CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel’in “Siz iktidarsınız artık”, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın ‘Fiilî koalisyon ortağısınız” sözleri MHP’nin iki komisyon üyesi Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ile Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ı kızdırdı.

MHP’li Öztürk, CHP Grup Başkanvekili Özel’e, “Biz iktidar olsak o zaman ne olduğunu görürsün” sözlerine CHP’li Özgür Özel, “Muhalefette böyleyken iktidar olsanız Allah muhafaza yani, vallahi” yanıtı verdi. MHP’li Öztürk de, “Evet yani sen böyle rastgele konuşmazdın, daha dikkatli olurdun” diye konuşunca CHP’liler tepki gösterdi.

Anayasa Komisyonu’nun tutanaklara yansıyan dünkü görüşmeleri tansiyonunu düşmediğini gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Afyonkarahisar oylarındaki düşüşe dikkat çekerek kampanya yapamadığı iddiasında bulunduğu MHP’li Mehmet Parsak’ı çok kızdırdı. Özel, Parsak’a, “ Ha, yüzde 17’den 7’ye düşmüşsünüz. “Kedi buradaysa ciğer nerede?” tartışmasını ya AKP’yle Afyon’da yapın” dedi.

Tutanaklara yansıyan tartışmalar şöyle:

Akın Üstündağ (Muğla) –Bu sadece sizi değil bizi de etkileyen, muhalefeti de etkileyen, Türkiye Büyük Millet Meclisini etkileyen bir karar olduğu için bu eleştirilere de doğal olarak muhatap olmayı kabul etme gibi bir durumla karşı karşıyasınız diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, hâlbuki, büyük Türk milletine yapılacak en önemli görev demokrasiye, Meclise sahip çıkmak, Mecliste kısıtlamasız ve mümkün olduğu ölçüde millî iradenin sesi olmaktır. MHP’nin son zamanlardaki siyaset tarzı, biraz önce söylediğim gibi kendi iç sorunu olmaktan çıkmış ve ülkedeki genel siyaseti de muhalefete ilişkin…

Özgür Özel (Manisa) – İktidar ortağısınız, eleştiriler…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Hiçbir katkınız yok, en azından bu yönüyle katkınız olur.

Akın Üstündağ (Muğla) – Oraya geleceğim Sayın Parsak.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Size ne MHP’nin iç işlerinden…

Akın Üstündağ (Muğla) – Sizin yaptığınız bu kararlar, sizin bu politikalarınız, bizim muhalefetteki sesimizi kısıyorsa…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – E gelin efendim, böyle olmasın diye mücadele verin. Siz de ana muhalefet partisisiniz.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Siz sorumluluğunuzu yerine getiremediğiniz gibi…

Akın Üstündağ (Muğla) – Sayın Başkanım, bunları süremden herhâlde kısmıyorsunuz.

Ünal Demirtaş (Zonguldak) – Muhalefeti kısarak sorumluluk yerine getirilmez ama yani.

Özgür Özel (Manisa) – Siz iktidarsınız artık.

Oktay Öztürk (Mersin) – Biz iktidar olsak o zaman neler olduğunu görürsün.

Akın Üstündağ (Muğla) – Değerli arkadaşlar…

Ünal Demirtaş (Zonguldak) – Fiilî koalisyon ortağısınız.

Murat Demir (Ankara) – Biz bu soruları millet adına soruyoruz.

Özgür Özel (Manisa) – Muhalefette böyleyken iktidar olsanız Allah muhafaza yani, vallahi.

Oktay Öztürk (Mersin) – Evet yani sen böyle rastgele konuşmazdın, daha dikkatli olurdun. (Gürültüler)

Ünal Demirtaş (Zonguldak) – Hayır konuşursa ne olur? Rastgele konuşursa ne olur?

Oktay Öztürk (Mersin) – Sadece “Tutarlı ol.” diyoruz, tutarlı ol. Kendi geçmişini de hatırla. (Gürültüler)

Murat Demir (Ankara) – Millet eleştiriyor, millet.

Akın Üstündağ (Muğla) – Bizim geçmişimizi herkes bilir, bizim geçmişimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişiyle eş d eğerdir, onu özelikle belirtmek istiyorum.

Muharrem Erkek (Çanakkale) – Sayın Öztürk, sizin de geçmişinizde… (Gürültüler)

Özgür Özel (Manisa) – Afyon’da iki kere benzin aldım…

Başkan – Arkadaşlar, değerli arkadaşlar, Sayın Üstündağ konuşamıyor.

Arkadaşlar…(Gürültüler)

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Onlara dair çok şey söylediler. Geçen de böyle gelip söylediniz “Kampanya dahi yürütemediniz.” diye.

Özgür Özel (Manisa) – Çıktın mı hiç sokağa Afyon’da?

Başkan - Sayın Parsak…

Akın Üstündağ (Muğla) – Ben o kadar çok tahrik edecek bir şey de söylemedim ama.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Ben 45 vilayette bu kampanyaya çalışma yapmışım, onun üzerinden Afyon’da benzinlikte durdum da, bilmem ne de… Bunlar ancak dışarıda…

Özgür Özel (Manisa) – O zaman kurtaramayacağınız işlere hiçbir zaman…

Başkan - Sayın Parsak, Sayın Özel… (Gürültüler)

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Burada Milliyetçi Hareket Partisinin son dönemdeki siyaset anlayışını değil…

Özgür Özel (Manisa) – İktidarcılık oynarsan muhalefet seni eleştirir kardeşim. (Gürültüler)

Akın Üstündağ (Muğla) – Sayın Başkanım, aslında ben bu kadar cevap verilecek, ayağa kalkılacak, tepki gösterilecek sözler de söyle medim; aslında en hafifini söyledim,

Oktay Öztürk (Mersin) – Haydi bir ağırını görelim. (Gürültüler)

Akın Üstündağ (Muğla) – Daha sertini de söylemedim. Devamlı kendinizin Türk milletinin vefası için çalıştığınızı ifade ediyorsunuz bir tarafta da Türk mil letinin iradesini sakatlayacak metinleri beraber getiriyorsunuz. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? (Gürültüler)

Özgür Özel (Manisa) – Artık eleştiri de kaldırmıyorsunuz ya!

Başkan – Arkadaşlar… Sayın Özel…

Özgür Özel (Manisa) – Siniriniz kaldırmıyorsa katılmayın ya, Allah Allah.

Akın Üstündağ (Muğla) – Bunları yapıyorsanız eleştiriye de katlanacaksınız arkadaşlar, bunu söylüyorum yani.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Ama, yani bu yönde bir eleştiri geldiğinde, buna cevap verirken “Afyon’a gittiğimde iki tane benzinliğe uğradım, durum hiç iyi değil. İşte, sizin Afyon’da kampanya yürütemediğiniz söyleniyor.” filan gibi, konumuzla da alakası olmayan, benim siyaseten çok şık da bulmadığım değerlendirmeleri de en azından kendisine yakıştırmadığımı ifade etmek durumundayım. Çünkü, o sözünü ettiğiniz Anayasa çalışmaları esnasında, işin doğası gereği çalışmaları yürüten, en önde bu yönde çalışmalar yürüten bir milletvekili olarak, tabii ki Türkiye’nin dört bir tarafında; Edirne’den Şanlıurfa’ya, Gaziantep’ten, işte, yani aklınıza gelebilecek bir sürü yere, hani en uzaklarını böyle aklıma getirmeye çalışıyorum, pek çok il de çalışmalar yürütürken elbette ki kendi ilimizde belki biraz daha az çalışma yapmış olabiliriz ama bu çalışmalar da bizim şahsımız adına değil, Milliyetçi Hareket Partisi adına ne derece doğru hareket ettiğimizi, orada yaptığımız çalışmalar esnasında bizzat müşahede ettik. Zaten, yüzde 70’e yaklaşan bir “evet” oyuyla bu Anayasa referandumunun seçim çevrem olan Afyonkarahisar’da sonuçlanmış olması da sizin burada yürütebileceğiniz her türlü tartışmayı boşa çıkarmakta, anlamsız kılmakta.

Özgür Özel (Manisa) –Muhalefet partisine muhalefet etmeyiz. Bir muhalefet partisi kimliğini taşıdığı müddetçe MHP’ye asla ve asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili hatip bir sataşmada bulunmadı, bulunan varsa da tarafımızdan her zaman uyarıldı. Ama, ne zaman ki geçen senenin haziranından itibaren, hatta aramızda “Ya, MHP AKP’ye selektör mü yapıyor?” tartışmasının başladığı günden itibaren, Milliyetçi Hareket Partisi kendi tercihi olarak bir iktidar partisi refleksi göstermeye başladı, tarafımızdan da bu tutumu eleştirildi.

Komisyonda bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin yaptığı eleştiriler üzerine Milliyetçi Hareket Partisinin bir tahakküm kurmasına sesiz kalmamızı kimse beklemesin. Sizinle…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Tahakküm değil.

Özgür Özel (Manisa) – Ya, o sizin değerlendirmeniz.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Sizin konuyla hiç alakası olmayan Afyonkarahisar’da benzinlik muhabbeti…

Özgür Özel (Manisa) – O ayrı, o ayrı, ona geleceğim.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Tabii ki cevap vereceğim.

Özgür Özel (Manisa) – Elbette vereceksiniz Sayın Parsak, zaten mesele şu.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – “İktidara muhalefet ediyoruz, muhalefetteyken iktidar oluyoruz.” gibi, bunları eleştirebilirsiniz, söyleyebilirsiniz.

Özgür Özel (Manisa) - Elbette söyleyeceğiz.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Emin olun, dün mesela on altı saat çalıştık ve sonuna kadar hiçbir şey söylemedim.

Özgür Özel (Manisa) - Sayın Parsak…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Anayasa çalışmalarından bu yana da pek çok milletvekiliniz yani “Tebrik ediyorum, derviş gibi çok sabırla dinleyebiliyorsunuz.” falan dedi. Ben onlarda değilim ama…

Özgür Özel (Manisa) – Sayın Parsak, siz sözü aldınız ben dinledim,

ben aldım yine siz konuşuyorsunuz. Bu sefer…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – İç Tüzük’te şahsiyatla uğraşmamak da aynı zamanda bize emredilmiş bir durumdur.

Özgür Özel (Manisa) – Sayın Parsak…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Konumuzla hiç alakası yok.

Özgür Özel (Manisa) – Sayın Parsak…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Afyon benzinliğe gitmişsiniz. Ben nasıl ispat edeceğim şimdi onun size böyle olmadığını?

Özgür Özel (Manisa) – …“Türkiye'yi gezdim ilimde 70 aldım.” diyorsunuz ya ilinizde 1 Kasımda AKP MHP toplamı 80, sizin oyunuz 17, AKP’den kayıp ne kadardır bütün çalışmalarda yüzde 1,5; 2.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Asıl orada sorun: “Kedi oradaysa, ciğer nerede?” diye. Orada sorun.

Özgür Özel (Manisa) – Ha, yüzde 17’den 7’ye düşmüşsünüz. “Kedi buradaysa ciğer nerede?” tartışmasını ya AKP’yle Afyon’da yapın.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Kim diyor?

Başkan – Arkadaşlar, bunları mı konuşacağız burada?

Özgür Özel (Manisa) – Buradan sonra da tutup da şey demeyin…

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Oradaki yüzde 10’un Milliyetçi Hareket Partisinden kaybolduğunu nereden çıkartınız?

Özgür Özel (Manisa) – AKP’yle aranızda müzakere edin, övünülecek bir sonuç almadınız, övünülecek bir sonuç almadınız. Onu da bilin.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Yüzde 70 övünülecek bir sonuçtur.

Özgür Özel (Manisa) – Tabii, tabii.

Mehmet Parsak (Afyonkarahisar) – Millet demiş ki, ben “evet” kampanyası yürütürken Afyon’daki seçmenin yüzde 70’e yakını “evet” demiş, bitti.

Özgür Özel (Manisa) – Her beş MHP’liden dördünün “hayır” dediği bir süreçten bahsediyoruz. Siz devam edin, 80’den 40’a, 40’dan 35’e devam edin düşürmeye. O sizin bileceğiniz iş. İktidar gibi davranırsanız iktidar gibi eleştirilirsiniz.