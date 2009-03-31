İç sularda avlanma yasağı yarın başlıyor

Su ürünleri avcılığını düzenleyen ilgili su ürünleri sirküleri gereği, akarsu ve göllerde avlanma yasağı yarından itibaren yürürlüğe girecek.



Samsun Tarım İl Müdür Vekili Kadir İspirli, yaptığı açıklamada, avlanma yasaklarının, aralarında Samsun'un'da bulunduğu 25 ilde geçerli olacağını söyledi.



1 Temmuz'a kadar sürecek yasaklar nedeniyle iç sularda avcılık yapan balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi gerektiğini belirten İspirli, şu bilgileri verdi:



"İç sularda ticari amaçlı yapılan su ürünleri avcılığını düzenleyen kanun gereği, coğrafi şartlara bağlı olarak su sıcaklıklarında görülen değişim kapsamında üreme dönemine giren su ürünlerinin avlanma yasakları başlıyor. Yasaklar nedeniyle iç sularda avcılık yapan balıkçı tekneleri karaya çekilmek zorundadır. Su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması amacıyla herkesin bu uyarılara dikkat etmesi gerekir."



Samsun'da iç sularda avcılık yapan toplam 221 ruhsatlı balıkçı teknesi bulunduğunu da bildiren İspirli, kontrol şube müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde bulunan akarsular ve göletlerde av yasaklarıyla ilgili olarak kontrollerin aralıksız yapılacağını kaydetti.



(AA)