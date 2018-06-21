İç savaştan kaçan Iraklı, Samsun'da fırın işletiyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - IRAK\'taki iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek, Türkiye\'ye gelen Yasir Muhammed (37), Samsun\'a yerleşip, işlettiği fırında çalışarak, geçimini sağlıyor.

Yasir Muhammed, 2012 yılında iç savaş ve çatışmalar nedeniyle ülkesi Irak\'ı terk ederek, Türkiye\'ye geldi. Annesi, babası ve 3 kardeşiyle Samsun\'a yerleşen Muhammed, İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi\'nde fırın açtı. Muhammed, Iraklı bir arkadaşıyla işlettiği fırında ekmek, lavaş ve pasta yapıp, satarak, ailesinin geçimini sağlıyor. Yasir Muhammed, bombalı saldırı ve çatışmalara maruz kaldıkları için ülkelerini terk ettiklerini söyledi. Bombalı saldırıda kendisiyle ailesinin yaralandığını anlatan Yasir Muhammed, 2012 yılından bu yana Samsun\'da yaşadıklarını belirterek, \"Biz annem, babam, 4 kız, 1 erkek kardeşim ve ben olmak üzere 8 kişilik bir aileyiz. Ancak erkek kardeşim ve 1 ablam Irak’ta kaldılar. Buranın insanı çok iyi. İlk geldiğimiz günlerde Samsunlular bize çok sahip çıktılar, yardım ettiler. Sonra birkaç günlük işte çalıştım. Biraz para kazandım. Sonra da kendime küçük bir fırın açtım. Bu fırınımda çalışarak, evime ekmek götürüyorum. Aileme ben bakıyorum. Tüp, ekmek ve pasta satıyorum. Günde 60- 70 lira kazanıyorum\" diye konuştu.



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