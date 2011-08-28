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Yaşam

İç savaşın meçhul askeri TRABLUS (A.A)

28 Ağustos 2011 14:13

-İç savaşın meçhul askeri TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Libya'daki çatışmalarda hayatını kaybenler arasında Kaddafi'nin Afrikalı paralı askerlerinin yanı sıra kimliği belirlenemeyen, ancak Avrupalı olduğu tahmin edilen meçhul bir asker de bulunuyor. Metiga Hastanesi Doktoru Abdulfettah Alesta, Trablus'ta yaşanan çatışmalarda ölenler arasında ''özgürlükleri için savaşan Libyalı gençlerin'' ile Kaddafi'nin Afrikalı paralı askerlerinin yanı sıra Avrupalı olduğunu tahmin ettikleri meçhul bir askerin de bulunduğunu söyledi. Meçhul askerin, muhalif askerler tarafından Trablus'taki bir Brezilya şirketine ait binada, derin dondurucu içinde ölü bulunduğunu ifade eden Alesta, askerin cesedinin derin dondurucuyla birlikte hastaneye getirildiğini belirtti. Alesta, ''Askerin uyruğunu bilmiyoruz. Üzerinde kimlik de bulunmadığından fiziksel özelliklerine bakarak onun Avrupalı olduğu tahmininde bulunuyoruz'' dedi. Alesta, uyruğu bilinmeyen askeri hastaneye getiren muhaliflerin, bu kişiyi kendilerinin öldürmediğini söylediklerini anlattı. Meçhul askerin cesedine ulaşmak isteyenler olabileceğini düşündüklerini dile getiren Alesta, bu nedenle cesedi yaklaşık 10 gündür morgda tuttuklarını kaydetti. Yabancı askerin cesedini bir süre daha morgda bekleteceklerini ifade eden Alesta, cesedi isteyenin olmaması halinde Müslüman olmayanların mezarlığına gömeceklerini sözlerine ekledi. -Yakalanmamak için okulun çatısından atladı- Diğer taraftan, yaralı olarak ele geçirilen Kaddafi'nin Sudan, Çad ve Nijer uyruklu paralı askerlerinin tedavileri Trablus'taki hastanelerde devam ediyor. Doktor Alesta, hastanede tedavi gören ve adının Muhammet olduğunu söyleyen Nijer'li paralı askerin, havaalanı yakınlarındaki bir okulda çıkan çatışmada ele geçirildiğini anlattı. Alesta, kurşunu biten askerin, muhalif güçlerden kaçmak için okulun çatısından atladığını söylediğini, ancak küçük yaraları dışında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Nijer uyruklu askerin 1 yıl önce Libya'ya getirildiğini ifade ettiğini kaydeden Alesta, bu kişinin üzerinde silah ve bin dolar çıktığını sözlerine ekledi.

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