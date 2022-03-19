İç savaşın başlangıcından bu yana bir Arap ülkesine ilk ziyaret: Suriye Devlet Başkanı Esad, BAE'ye gitti

T24 Dış Haberler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği açıklandı. Esad, böylece 2011'de Suriye'de iç savaş çıkmasından bu yana ilk kez bir Arap ülkesini ziyaret etmiş oldu.

Şam'dan yapılan açıklamada Esad'ın BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum ile görüştüğü belirtildi ve ikilinin fotoğrafı paylaşıldı.

Esad ve Mektum'un görüşmede ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ele aldıkları belirtildi.

Ziyaret, savaşın başlangıcından bu yana Esad'la arasına mesafe koyan Arap ülkelerinin, Şam'la tekrar temas kurma fikrine yaklaşmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

Suriye, 11 yıl önce savaş başladığında 22 ülkelik Arap Birliği'nden çıkarılmış; komşuları tarafından boykot edilmişti. "İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyü trajedilerinden biri" olarak nitelendirilen Suriye İç Savaşı'nda yüz binlerce kişi öldü ve ülke nüfusunun yarısı yerinden oldu.