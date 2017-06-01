İç savaş, hastalık ve kıtlık: Yemen çöküyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanı Yardım Direktörü Stephen O'Brien, Salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde yapmış olduğu açıklamada Yemen'in tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu ve uluslararası toplumun yardım sağlama konusunda yetersiz kaldığını ifade etti.

2014 yılından beri Suudi Arabistan tarafından desteklenen hükümet ve İran tarafından desteklenen isyancılar arasında devam eden iç savaşın içindeki ülkenin ekonomik ve sosyal bir çöküşün eşiğinde olduğuna dikkat çeken O'Brien, bu durumdan sadece iç savaşın taraflarının sorumlu olmadığını vurguladı.

Yetersizlik ya da umursamazlık yüzünden harekete geçme konusunda gerekli iradeyi göstermeyen uluslararası kamuoyunun da aynı oranda sorumlu olduğunu belirten O'Brien bu konuya acil müdahalede bulunulması çağrısı yaptı.

"Barış umudu şimdilik yok”

BM Yemen heyeti üyesi İsmail Ould Şeyh Ahmed ise Konsey'e yapmış olduğu açıklamada tarafların müzakereler için bile bir araya gelmediğini, bu sebeple kapsamlı bir anlaşmanın şu anda mümkün gözükmediğini ifade etti.

Şeyh Ahmed ayrıca tarafları müzakerelere ikna edebilmek, barışı sağlayabilmek ve kıtlığı durdurabilmek için BM Güvenlik Konseyi'ni eylemde bulunmaya çağırdı.

Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları da Yemen'in durumundan kaygı duyuyor. Uluslararası ve Yemenli insani yardım örgütü temsilcilerinden oluşan bir grup BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'e ilişkin gösterilen kayıtsızlığa son verilmesini talep etti. Grup ateşkesin sağlanabilmesi ve ülkenin içinde bulunduğu insani krizin sona erdirilebilmesi için acil olarak harekete geçme çağrısında bulundu.

Kolera salgını yayılabilir

BM, kolera salgınından etkilenenlerin sayısının 200 bini bulabileceği uyarısında bulundu. BM İnsanı Yardım Direktörü Stephen O'Brien son altı ayda 150 bin kişinin koleraya yakalandığı ayrıca 55 bin kişinin de kolera şüphesi altında olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar koleradan ölenlerin sayısı 500.

BM ayrıca ülkede bulunan sağlık kurumlarının yarısından fazlasının sürmekte olan iç savaş nedeniyle hizmet veremez durumda olduğunu tahmin ediyor.

Açıklanan verilere göre ülke genelinde 14 milyon kişi yeteri kadar beslenemiyor ve yaklaşık 10 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı var.

dpa/AP/MY/HS

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