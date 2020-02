IC Holding Antalya Havalimanı hisselerini TAV'a devrediyor

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş (IC Holding) ve grup şirketleri, Antalya Havalimanı hisselerini TAV Havalimanları Holding’e devrediyor.

İşlemin danışmanlığını yürüten ÜNLÜ & Co’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı Antalya Havalimanı’nın ortaklarından IC Holding, yüzde 49 oranındaki hissesini TAV Havalimanları’na devretmek üzere anlaşma imzaladı.

Açıklamada, \"Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Rekabet Kurumu onaylarının ardından devir tamamlandığında TAV, diğer mevcut ortak Fraport ile eşit kontrol ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak\" denildi.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, “Türkiye’nin son dönemdeki önemli işlemlerinden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu işlem, bir taraftan faaliyet gösterdiği sektörlerde önemli başarılara imza atan ve Türkiye sınırlarını aşan projeleri hayata geçiren IC Holding’in mevcut varlığına değer katarken; diğer taraftan TAV Havalimanları Holding portföyüne Türkiye’nin 2. büyük havalimanını katmak suretiyle havalimanı işletmeciliği alanındaki konumunu pekiştirmektedir” diye konuştu.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano da, “Bu seneye hızlı bir başlangıç yaptık, şirket satın alma ve birleşmelerinde 2018’in iyi bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Sene başında imzalanan ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Korsini’nin satış işleminden sonra bu işleme de danışmanlık yapmaktan dolayı mutluyuz. Sene başında gerçekleşen bu 2 işlem M&A pazarının hareketli geçeceğini gösteriyor” dedi.

Antalya Uluslararası Havalimanı, yıllık gelen yolcu sayısı bakımından, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci en büyük havalimanıdır. IC Altyapı tarafından 2004 yılında hizmete açılan Havalimanı’nın diğer ortağı ise Alman Fraport AG’dir.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markasıdır. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında çok sayıda havalimanının işletmeciliğini yürütüyor.

2010 yılından bu yana halka arzlar, tahsisli ve blok satışlarda 29 işlem ve 2.9 milyar dolarlık işlem hacmi, yapılan pay senedi plasmanlarında 2010 yılından beri özelleştirmeler ve grup içi işlemler hariç olmak üzere yüzde 35 pazar payı ile lider konumda olan ÜNLÜ & Co, 2010 yılından bu yana şirket alım satım işlemlerinde 9 milyar dolar üzerinde toplamda 54 adet işlem tamamladı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 350’nin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co’nun, New York’ta ve Singapur’da da ofisleri bulunuyor.