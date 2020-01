-İç hat uçuşlarında da sıvı kısıtlaması düzenlemesi ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Havayolu ile seyahat edecek yolcuların, seyahatleri esnasında uçak içinde yanlarında bulunduracakları el/kabin bagajlarında taşıyabilecekleri sıvılarla ilgili dış hat uçuşlarında uygulanmakta olan sıvı kısıtlaması düzenlemesi, 1 Mart 2012'den itibaren İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, 1 Nisan 2012'den sonra da tüm iç hat uçuşlarında uygulanmaya başlanacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabin bagajlarında taşınmasında sınırlama getirilen sıvılar, uçak altı bagajlarda havayolu işletmesinin kuralları içinde taşınabilecek. Söz konusu uygulama ile yolcuların seyahatleri esnasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmaları yasaklanmamakla beraber, miktarı kısıtlanıyor. Her yolcu yaklaşık 20x20 santimetre boyutlarında 1 litrelik ağzı kilitli şeffaf plastik poşet içerisinde her birinin hacmi 100 mililitreyi geçmemek üzere sıvı, jel ve sprey ürünlerini bulundurabilecek. Özel durumlar göz önünde bulundurularak kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanabilecek. Örneğin bebek ile seyahat eden yolcuların seyahat süresince yetecek miktarda mama/süt bulundurabilmeleri veya ilaç kullanımı zorunlu olan yolcuların seyahat süresince yeterli olacak miktarda ve orijinal ambalajında olmak kaydıyla ilaç bulundurabilmeleri mümkün olacak. Ancak son güvenlik kontrol noktasında söz konusu yolculardan mama veya ilacı tatmaları veya hastalığı/ilaç kullanımı ile ilgili belgeleri istenebilecek. -Uygulama nasıl olacak?- Her yolcu 1 adet şeffaf plastik poşet taşıyabilecek. Poşet içerisinde konulan her bir ürün maksimum 100 mililitre olacak. İçindeki miktara bakılmaksızın kabı 100 mililitreden büyük ürünlerin geçirilmesine müsaade edilmeyecek. Yolcuların el bagaj/çantalarındaki sıvı ürünleri son güvenlik kontrol noktasında göstermeleri ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları gerekecek. Check-in'e verilen uçak altı bagajlarda herhangi bir sıvı kısıtlaması uygulanmayacak ancak, bu konuda havayolu işletmesinin kuralları geçerli olacak. Kısıtlamaya dahil olan sıvılar şöyle: -Su, şurup, içecekler dahil her türlü sıvı, -Kremler, losyonlar, yağlar (kozmetik yağlar dahil), kolonya, parfümler, maskara dahil her türlü makyaj malzemesi (katı halde olan rujlar hariç), -Traş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler, -Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler ve jeller, -Kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve aerosoller ve yukarıda sayılan maddelere benzeyen diğer maddeler.