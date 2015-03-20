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İç Güvenlik Paketi'nin 63 maddesi tasarıdan çıkarıldı

TBMM İçişleri Komisyonu, bazı maddeleri geri çekilen 'İç Güvenlik Paketi'ni ele aldı

20 Mart 2015 01:34

"İç Güvenlik Paketi"nin, TBMM İçişleri Komisyonu'na çekilen 63 maddesinin tamamı tasarıdan çıkarıldı.

      
Bugünkü toplantıda, 108. maddeden 130. maddeye kadar olan 23 madde daha tasarıdan çıkarıldı. Böylece, Genel Kurul'da geri çekilen 63 maddenin tamamı tasarıdan çıkarılmış oldu.
      
CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, "İç Güvenlik Paketi"nde yararlı bazı maddelerin tasarıdan çıkarıldığını, toplumu baskı altına alacak, hakların kullanımını engelleyecek maddelerin ise Genel Kurul'dan geçirildiğini savundu.
      
Serindağ, "Polisi, askeri dönüştüreceğinize ülkemize yönelen IŞİD tehdidinin üzerine düşün" dedi.
      
MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, tasarının, toplumun işine yaramayan kısımlarının kabul edildiğini, işine yarayan kısımlarının ise çıkarıldığını savunarak, tasarının tümünün geri çekilmesi gerektiğini öne sürdü.

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