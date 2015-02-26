T24 LogoT24 Logo
Gündem

İç güvenlik paketinde 6 madde daha kabul edildi; polislik için yaş sınırı 30'a çıktı

İç güvenlik paketinin 6 maddesi daha kabul edilerek 27. maddeye gelindi.

26 Şubat 2015 08:25

'İç Güvenlik Paketi'nin 6 maddesi daha kabul edildi. Buna göre, polis alımındaki üst yaş sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "İç Güvenlik Paketi"ne ilişkin tasarı üzerinde verilen önergeyle, polis alımındaki üst yaş sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.

Genel Kurul'da, "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 6 maddesi daha kabul edilerek 27. maddeye gelindi.

Tasarının 25. maddesi üzerinde, AKP, CHP ve MHP'nin ayrı ayrı verdiği önergelerin kabul edilmesiyle, polis alımındaki üst yaş sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.

Buna göre, lisans mezunlarından KPSS'de bakanlıkça belirlenecek taban puanı alanlar arasından sınavın yapıldığı yılın, 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından, sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınacak.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 26. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Yakut, aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, birleşimi 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

ETİKETLER

polisiç güvenlik paketiyaş sınırı30meclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24