İç güvenlik paketinde 6 madde daha kabul edildi; polislik için yaş sınırı 30'a çıktı

'İç Güvenlik Paketi'nin 6 maddesi daha kabul edildi. Buna göre, polis alımındaki üst yaş sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "İç Güvenlik Paketi"ne ilişkin tasarı üzerinde verilen önergeyle, polis alımındaki üst yaş sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.

Genel Kurul'da, "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 6 maddesi daha kabul edilerek 27. maddeye gelindi.

Tasarının 25. maddesi üzerinde, AKP, CHP ve MHP'nin ayrı ayrı verdiği önergelerin kabul edilmesiyle, polis alımındaki üst yaş sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.

Buna göre, lisans mezunlarından KPSS'de bakanlıkça belirlenecek taban puanı alanlar arasından sınavın yapıldığı yılın, 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından, sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınacak.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 26. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Yakut, aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, birleşimi 14.00'te toplanmak üzere kapattı.