'İç Güvenlik Paketi yasalaşırsa çocuk tutuklamaları ve çocuk ölümleri artar'

Gündem Çocuk Derneği, toplumsal olaylara müdahalede polisin yetkilerini artırması nedeniyle eleştirilere neden olan İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nın yasalaşması halinde çocukların da yetişkinler kadar etkileneceğini belirtti. Dernekten yapılan açıklamada “Hükümetin bu yasa tasarısı başta kadınlar, LGBTİ’ler, işçiler, ekoloji savunucuları, köylüler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik olduğu gibi çocukları da baskılamak, onların seslerini kısmak için hazırlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Gündem Çocuk Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

TBMM’de önümüzdeki hafta görüşüleceği belirtilen İç Güvenlik Yasa Tasarısı toplumun pek çok kesimi tarafından endişeyle karşılanıyor. Bu tasarı Türkiye’de demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığını ihlal ederek; yargının elindeki gücü yürütmeye veriyor. Bu demokrasi için çok önemli bir tehlike olmakla birlikte anayasal düzen değişikliğine yol açabilecek bir süreci tetikleyebilecektir.

Polisin şiddetine, işkenceye, gözaltında kayıplara, çeşitli keyfi uygulamalara izin veren, tüm bunları da cezasız bırakan, herhangi bir denetlemeye açık olmayan, ifade özgürlüğünü ve barış içerisinde toplanma hakkını kullanan kişilerin tutuklanmalarına, fişlenmelerine zemin hazırlayan yasa tasarısı çocuklar için de tehlike oluşturmaktadır.

Hükümet bu tasarının hazırlanmasına gerekçe olarak Gezi direnişini ve 6-7 Ekim 2014 günlerinde yaşanan olayları göstermektedir. Oysa ilgili eylem ve protestolara katılan çok sayıda çocuk vardı ve bu çocuklardan bazıları polis şiddeti sebebiyle yaşamını kaybetti, işkenceye maruz kaldı, tutuklandı.

Göz ardı edilmemelidir ki çocukların -Türkiye’nin her yerinde- ifade özgürlüğünü ve barış içerisinde toplanma hakkını okulda, sokakta, internette kullanım talebi gittikçe artıyor. Bu durum onların özgürleşme, hayatın eşit ortağı olma isteklerini gösteriyor. Ayrıca Türkiye’de yaşanan olaylara kayıtsız kalmadıklarını, gündemle ilgilendiklerini ve bunlara ilişkin talepleri olduğunu belirtiyor.

Ancak Hükümetin bu yasa tasarısı başta kadınlar, LGBTİ’ler, işçiler, ekoloji savunucuları, köylüler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik olduğu gibi çocukları da baskılamak, onların seslerini kısmak için hazırlanmıştır.

Oysa Türkiye 1990 yılında imzaladığı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olduğu tüm insan hakları sözleşmelerine göre çocukların yaşam hakkını, ifade özgürlüğünü, örgütlenme ve barış içerisinde toplanma hakkını gözetmek ve bunun için olanaklar yaratmak zorundadır.

İşte bu nedenle bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Aksi halde bu tasarı yasalaşırsa bugüne kadar polis şiddetiyle, kolluk gücüyle yaşamanı kaybeden ve ifade özgürlüğü ile barış içerisinde toplanma hakkını kullandığı için kapatılan çocuk sayısı artacaktır.

Gündem Çocuk Derneği olarak bu yasa tasarısına karşı her daim çocukların yanında olacağımızı bir kere daha duyuruyor, tüm yetişkinleri tasarının geri çekilmesi için üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz.