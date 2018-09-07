İç giyim devi, konkordato talebinde bulundu

Mendo İç Giyim, Mendoğlu Çamaşırları ve Menpa Mağazacılık için konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme, her iki şirket için de geçici mühlet verdi iki kişilik de konkordato komiseri heyeti atadı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Tekstil sektöründeki geçmişi 40 yakın olan Osman Alyüz, çoğunluk hissedarı olduğu Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mendoğlu Çamaşırları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato başvurusunda bulundu.

Dava başvurusu İstanbul Anadolu 2. Asliye Mahkemesi’ne yapıldı. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası, şirketleri hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi.

Tedbir kararı ile birlikte, İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Kamil Ay ve Serbest Mali Müşavir İleri Akıncı konkordato komiseri olarak atandı.

Davaya ilişkin ilk duruşma ise 30 Kasım günü yapılacak. Aynı zamanda, sektörel dernek konumundaki

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TİGSAD) başkanı da olan Alyüz’ün sahibi olduğu şirketler, iç giyim sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.

Konkordato nedir?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.