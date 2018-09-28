IC Çeşme Marina'ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

İSTANBUL (DHA) - IC Holding ve Camper&Nicholsons Marinas ortaklığında kurulan, Ege’nin en önemli yat limanlarından biri olan IC Çeşme Marina, “Yeşil Dünya” ödülüne layık görülerek aldığı ödüllere bir uluslararası ödül daha ekledi.

2017 yılında Çeşme Marina tarafından dikilen, büyütülen ve bakımı yapılan zeytin ağaçlarından doğal zeytinyağı elde etme projesi ile “Green Apple” En İyi Çevre Uygulamaları Ödüllerinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtalarında Gümüş Elma ödülünün sahibi olan IC Çeşme Marina, aynı proje ile 2018 yılında “Yeşil Dünya” Ödülüne aday gösterildi.

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen törende, IC Çeşme Marina, “Zeytin Yağı” projesi ile “Yeşil Dünya” bronz ödülünün sahibi oldu. Bu prestijli ödülü, IC Holding Turizm Grup Başkanı Orhan Hallik kabul etti.

IC Çeşme Marina ekibi, zeytin ağacı ve zeytinyağı projesini hayata geçirirken, hem marina ve çevresindeki çevre koşullarını korumayı hem de gelecek nesillere çevrenin ve ağaçlandırmanın önemini iletmeyi hedefliyor.

Tarihi ve romantik bir liman olan Çeşme Marina aynı zamanda, 2010 yılında Marina İşletmeciliği dalında denizcilik sektörünün Oscar’ı kabul edilen Altın Çıpa Ödülü\'nün, 2011 yılında ARKIPARC tarafından “Kentsel Kalite İçin Dialog – Karma Kullanım Ödülü”nün, 2012 yılında İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından “Yılın Turizm Yatırımcısı” ödülünün, 2014 yılında Dünya Denizyolu Taşımacılığı “PIANC” tarafından “Jack Nichol – Üstün Tasarım Ödülü”nün ve 2017 yılında “Green Apple” En İyi Çevre Uygulamaları Ödüllerinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtalarında Gümüş Elma ödülü\'nün sahibi.

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