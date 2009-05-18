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Yaşam

İç çamaşırlı futbol

ABD'de bir amatör futbol ligi benzerlerinden formalarıyla ayrılıyor. Çünkü onlar iç çamaşırlarıyla futbol oynuyorlar.

18 Mayıs 2009 03:00

ABD'de bir amatör futbol ligi benzerlerinden formalarıyla ayrılıyor. Çünkü onlar iç çamaşırlarıyla futbol oynuyorlar.

‘İç çamaşırlı Amerikan futbolu kadınlar ligi’nin oyuncuları iç çamaşırlarıyla futbol oynuyor. Fikir, seks ve sporun bir arada sunulmasının ilgi çekeceği düşünüldüğü için ortaya çıkmış. 10 takımdan oluşan ligin Los Angeles takımının kurucusu Mitchell Mortaza oyunların çok sert geçtiğini söylüyor.

Mortaza, kiloları 54 ile 56 kg. arasında olan kızların güzel gözükmesinin takımda yer alabilmeleri için en büyük şart olduğunu anlatıyor.

Aralarında modellerin, spor eğitmenlerinin, kuaförlerin bulunduğu oyuncular çevrelerinden aldıkları tepkilerden memnun. Mortaza daha önce de iç çamaşırlı bowling takımları kurmuş

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