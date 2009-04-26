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İç çamaşırlarını çaldılar

Bir alışveriş merkezinden aldığı iç çamaşırlarını otomobilinin bagajına koyan Neriman Uğur'un başına ilginç bir hırsızlık olayı geldi.

26 Nisan 2009 03:00

Bir alışveriş merkezinden aldığı iç çamaşırlarını otomobilinin bagajına koyan Neriman Uğur'un başına ilginç bir hırsızlık olayı geldi.  

Bursa’da oturan tiyatro sanatçısı Neriman Uğur, geçen Temmuz ayında gittiği bir alışveriş merkezinden satın aldığı iç çamaşırlarını, poşet içerisinde otomobilinin bagajına koydu. Otomobilini yıkanması için servise bırakan Uğur, döndüğünde aracın bagajının açık olduğunu ve satın aldığı iç çamaşırlarının çalındığını anladı. Aramalara rağmen çamaşırlar bulunamayınca Uğur, otomobili yıkayan iş yeri sahibi İsmail Coşkuner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yapılan soruşturma sonunda Uğur’un çamaşırlarının çalınmasından sorumlu tutulan Coşkuner hakkında Bursa 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir süre önce yapılan ilk duruşmaya Uğur ile kendisine ulaşılamayan tutuksuz sanık Coşkuner katılmadı. Neriman Uğur’un çalınan iç çamaşırıyla ilgili davası önümüzdeki Haziran ayına ertelendi.

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