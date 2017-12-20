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İç çamaşırlarında uyuşturucu taşıyan 2 yolcuya gözaltı

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde polis tarafından durdurulan otobüsteki 2 yolcunun iç çamaşırlarına gizledikleri paketlerde, 712 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi

20 Aralık 2017 18:03

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde polis tarafından durdurulan otobüsteki 2 yolcunun iç çamaşırlarına gizledikleri paketlerde, 712 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siverek- Diyarbakır Karayolu\'nda oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimliklerini kontrol eden ekipler, durumundan şüphelendikleri 2 yolcuyu araçtan indirdi. Şüphelilerin üst aramasını yapan ekipler, her iki yolcunun iç çamaşırlarına gizledikleri paketlerde toplam 712 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, şüphelileri gözaltına aldı.

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