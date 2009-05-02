İç çamaşırıyla hırsızları kovaladı

Adana’da kereste getirdiği fabrika önünde mesainin başlamasını beklerken kamyonunun içinde uyuyan 43 yaşındaki Şükrü Duysak'ın uyurken çıkardığı pantolonu, aracın camını kıran kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalındı.



Olay, Özgür Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Yompaş Orman Ürünleri Fabrikası'nın önünde meydana geldi. Kastamonu'ndan 37 AL 887 plakalı kamyonuna kereste yükleyen Şükrü Duysak, sabah mesainin başlamasını beklemek için aracını fabrika önünde park etti.



Rahat etmek için pantolonunu çıkarıp aracında uyumaya başlayan Duysak, saat 03.00 sıralarında kamyonun yan camlarının kırılmasıyla uyandı. Camı kıran 3 hırsız, kamyon şoförünün pantolonunu alıp kaçmaya başladı. İç çamaşırıyla hırsızları kovalamaya başlayan Şükrü Duydak, hırsızların çalışır halde bekleyen otomobile binerek kaçmaları üzerine kamyonuna dönerek polise haber verdi.



Hırsızları yakalamak için kamyondan atlarken cam parçalarının dizini de kestiği Şükrü Duysak, ``Pantalonumun cebinde, banka kartlarım, cep telefonum, kimliğim, ehliyetim ve param vardı. İyi ki, iç çamaşırlarım çalınmadı. O zaman ben ne yapardım?'' dedi.



Kamyon şoförünün verdiği eşkal doğrultusunda hırsızları araştıran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

