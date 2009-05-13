İç çamaşırda kokain sevkiyatı

İstanbul’dan Antalya'ya iç çamaşırında bir poşet içerisinde kokain getiren uyuşturucu satıcısı tutuklandı.



Olay Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonunda ortaya çıktı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcısı Veli Ü.'nün kente kokain maddesi getireceği ihbarını alarak çalışma başlattı ve zanlıyı izlemeye başladı. Polis, önceki gece İstanbul'dan otobüsle Antalya'ya gelen Veli Ü.'yü şehirlerarası otobüs terminelinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis Veli Ü.'nün üst aramasında bir poşet içerisinde iç çamaşırına gizlenmiş halde 82 gram kokain maddesi buldu. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Veli Ü. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

