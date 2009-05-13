T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İç çamaşırda kokain sevkiyatı

İstanbul’dan Antalya'ya iç çamaşırında bir poşet içerisinde kokain getiren uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Sanığın üzerinde 82 gram kokain bulundu.

13 Mayıs 2009 03:00

İstanbul’dan Antalya'ya iç çamaşırında bir poşet içerisinde kokain getiren uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Olay Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonunda ortaya çıktı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcısı Veli Ü.'nün kente kokain maddesi getireceği ihbarını alarak çalışma başlattı ve zanlıyı izlemeye başladı. Polis, önceki gece İstanbul'dan otobüsle Antalya'ya gelen Veli Ü.'yü şehirlerarası otobüs terminelinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis Veli Ü.'nün üst aramasında bir poşet içerisinde iç çamaşırına gizlenmiş halde 82 gram kokain maddesi buldu. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Veli Ü. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24