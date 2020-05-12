İç borç çevirme oranı AKP döneminin en yüksek seviyesinde: Yüzde 160

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayında 20,6 milyar TL’lik borç servisine karşın 60,9 milyar TL’lik borçlanma gerçekleştirdi. Bu şekilde iç borç çevirme oranı yüzde 295 olarak gerçekleşti.

Yüzde 295 borç çevirme oranı ne demek?

Bu oran, Hazine'nin Nisan ayında ödemesi gereken borcun üç katı oranında yeni borçlanmaya gittiğini gösteriyor.

İlk üç ayda yüzde 160

Turkey Data Monitor'un paylaştığı verilere göre Ocak-Nisan döneminde ise iç borç çevirme oranı yüzde 160’ın üzerine çıkarak 2002 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.