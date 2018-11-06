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Spor

İç Anadolu ve Karadeniz Tenis Ligleri başladı

Cengiz Durmuş: "Doğru yoldayız" İSTANBUL,DHA) Türkiye Tenis Federasyonu'nun İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl ilk kez düzenlediği tenis ligleri başladı

06 Kasım 2018 19:24

Cengiz Durmuş: \"Doğru yoldayız\"

İSTANBUL,DHA)

Türkiye Tenis Federasyonu\'nun İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi\'nde bu yıl ilk kez düzenlediği tenis ligleri başladı.     
Türkiye Tenis Federasyonu\'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma hedefiyle başlattığı bölgesel ligler Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'dan sonra İç Anadolu ve Karadeniz\'de yapılıyor. 6-9 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonlara Kayseri ve Trabzon ev sahipliği yapıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen İç Anadolu ve Karadeniz Ligi\'nde mücadeleler takım ve ferdi kategorilerde yapılıyor. Dört gün sürecek şampiyonalarda kupalar 9 Kasım Cuma günü oynanacak final müsabakalarının ardından sahiplerini bulacak.
CENGİZ DURMUŞ: \"DOĞRU YOLDAYIZ\"
Organizasyonlar hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, \"İç Anadolu ve Karadeniz\'de hayata geçirdiğimiz bölgesel tenis liglerine katılım doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Bu turnuvaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

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