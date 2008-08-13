İbretlik erozyon vakası

Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Ketenoğlu, Konya'nın Karapınar ilçesinde erozyon sahası içerisinde bırakılan Örnek Tepe'nin geçmişten günümüze bir ibret alanı olarak durduğunu söyledi.



TÜBİTAK'ın desteğiyle, Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nin organizatörlüğünde Konya'nın Karapınar ilçesinde başlatılan, üniversite öğrencileri ve öğretmenlerin doğa eğitimini amaçlayan Çölleşme Modeli Doğa Okulu etkinliği devam ediyor.



Eğitimde görev alan AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Ketenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karapınar'da erozyonla mücadelede sağlanan başarının tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.



1960'lı yıllarda bölgede yaşanan felaketin insan yaşamını olumsuz etkilediğini dile getiren Ketenoğlu, şunları kaydetti:



''O yıllarda yaşanan erozyon felaketi nedeniyle kara yolu trafiğe kapanır, insanlar evlerinden çıkamazdı. Bunu Karapınar'da bulunduğum o yıllarda bizzat yaşadım. Şimdi gelinen nokta ise çok farklı, hep birlikte erozyonla mücadele edilmiş ve başarı kazanılmış. Erozyon nedeniyle verimsizleşen tarım alanları yeniden işlenir hale gelmiştir, gelinen nokta küçümsenemez. İnsanoğlunun neleri başarabileceği Karapınar'da görüldü. Ancak bu, erozyonun tehlikesinin bu bölgede tümüyle bittiği anlamına gelmez. İnsanımız bilinçli olmalıdır. Özellikle erozyon sahası içerisinde bırakılan kum alanı 'Örnek tepe', geçmişten günümüze bir ibret alanı olarak duruyor.''



Karapınar'a yolu düşenlere, Örnek Tepe'yi mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye eden Ketenoğlu, ''Herkes burayı görüp, gelecek adına neler yapabileceğini düşünmelidir'' dedi.



Öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri, ilköğretim okulu öğretmenlerinden oluşan 40 kişilik ekibin katılıyla devam eden 15 günlük eğitim çalışması, gelecek hafta sona erecek.