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Kültür-Sanat

‘İbret Olsun Diye’ belgeseline ödül

Necati Sönmez’in ‘İbret Olsun Diye’ belgeseli, Cenevre’deki 7. Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

18 Mart 2009 02:00

Necati Sönmez’in yönettiği ‘İbret Olsun Diye’ belgeseli, Cenevre’deki 7. Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali ve Forumu’nda ‘Jüri Özel Ödülü’ne değer bulundu.

6-15 Mart’ta Cenevre’de düzenlenen festival ve forumdaki jüri üyeleri arasında; eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Louise Arbour, 2005’te Irak’ta kaçırılan gazeteci Florence Aubenas ve Cezayirli yazar Slimane Benaissa gibi isimler yer aldı.

İnsan haklarıyla ilgili pek çok etkinliğin gerçekleştiği festivalde, Necati Sönmez'in yönetmenliği yaptığı ‘İbret Olsun Diye’ belgeselinin ‘Jüri Özel Ödülü’ne değer bulundu.

Türkiye’deki ölüm cezası deneyimini ele alan belgeselin, ‘sanatsal değeri ve ölüm cezasına karşı verdiği büyük mücadele’ nedeniyle ödüle layık görüldüğü açıklandı.

Daha önce de yurtiçi ve dışında üç ödül kazanan belgeselin, gelecek ay ‘Aljazeera Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.

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