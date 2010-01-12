'İbranice konuşulsaydı orayı terk ederdim'

T24 -

Ankara'dan İsrail'e 'Haddinizi bilin' mesajı

Ayalon: Tepkilerini diplomatik yolla ifade edeceğim

Netanyahu: Ayalon diplomatik yol kullanmalıydı

Koltuk gerginliği

İsrail elçisi Dışişleri’ne çağrıldı

‘Saygıya davet’

Başbakan Erdoğan'dan Dışişleri'ne tam destek

‘Koalisyon olması Türkiye’yi bağlamaz’

‘Cesareti olsaydı İngilizce söylerdi’

‘Sadece diziyi konuştuk’

MHP’li Bölükbaşı: Çuval kadar ağır

Kurtlar Vadisi'ndeki kızdıran sahneler





Gönül: İptal yok Barak gelecek

Davutoğlu: İlişki bozuldu

Arınç: Yanlış, nota suretiyle aktarılacak

‘Artık her şeyin bir cevabı olacak’ demişti

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'un İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'u ziyareti sırasında yaşananlarla ilgili olarak İsrail cephesinden gelen açıklamaları Dışişleri Bakanlığı, yetersiz bulunduğu ifade etti.Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a yönelik yakışıksız bir tavır sergileyen İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, geceyarısı yayımladığı açıklamada, "Amacım elçilerin onurlarıyla oynamak değildir" dedi."Protestosunun Türkiye'nin İsrail karşıtı saldırılarına yönelik olduğunu" ifade eden Ayalon, bundan sonra yabancı diplomatlara protestolarını daha diplomatik yollarla ifade edeceğini de kaydetti.Türk Dışişleri Bakanlığının dünkü açıklamasında Büyükelçi Çelikkol'a yapılan muameleden ötürü İsrail'den özür beklendiği vurgulanmıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Türkiye'ye protestosunu "daha diplomatik yollarla" dile getirmesi gerektiğini belirtti.İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Ayalon'un dün gece yaptığı özür açıklamasından duyduğu memnuniyeti belirttiği ifade edildi.Açıklamada, Netanyahu'nun Ayalon'un Türkiye'ye yönelik protestosunda haklı olduğuna inandığı kaydedilerek, "Ancak bu daha diplomatik yollarla dile getirilmeliydi" dediği belirtildi.İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın, “Kurtlar Vadisi” dizisine tepki için önceki gün parlamentoya çağırdığı Büyükelçi Çelikkol ile görüşmesinden önce gazetecilere İbranice “Bizim yüksek, onun daha alçak bir koltukta oturduğuna dikkat çekerim” demesi Ankara ile Tel Aviv arasında gerginliğe neden oldu.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayolon, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde İsrail ajanlarının bebek hırsızı olarak gösterilmesine tepki için Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u, İsrail Parlamentosu Knesset’e çağırdı. Ancak Ayolon görüşme öncesi basın mensuplarını da odaya davet edince, Çelikkol görüşmenin muhabirler çıktıktan sonra yapılmasını istedi. Ayolon ise kameralara dönerek İbranice, “Bizim yüksek, onun daha alçak bir koltukta oturduğuna, masada yalnızca İsrail bayrağı bulunduğuna ve bizim gülümsemediğimize dikkatinizi çekerim” dedi. Ayolon, muhabirlerin “fotoğraf için el sıkışın” talebine de olumsuz yanıt verirken, Çelikkol’a görüşme sırasında ikram yapılmadı. Bu görüşmenin dün İsrail gazetelerinde yer bulması sonrası da Ankara ile Tel Aviv arasında gergin bir trafik yaşandı.İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın “Türkiye’nin İsrail’e ahlak dersi verecek son ülke olduğu” yolundaki açıklaması ve Çelikkol’a yapılan muamele sonrası İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı, İsrail’den özür ve izahat beklendiği kaydedildi. Bakanlık Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun Levy ile yarım saat süren görüşmesinin ardından yapılan açıklamada da, İsrail Dışişleri açıklamasındaki ifadeler kınandı.Dışişleri daha sonra Çelikkol’a yönelik muameleyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Açıklamada “Diplomasiyle bağdaşmayan bir tutum sergilemiş olan İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı diplomatik nezaket ve saygı kurallarına uymaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, Türkiye’yi bir ahlaki sıralamaya tabi tutmanın hiç kimsenin haddi olmadığını vurgulamakta da yarar görüyoruz” denildi.Ankara, Çelikkol’a yapılan muamelenin telafi edilmesi ve özür dilenmesini beklerken aksi durumda Çelikkol’u Ankara’ya çağırmaya hazırlanıyor.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’den Türkiye’ye yönelik açıklamalar konusunda “İsrail’in şu andaki mevcut yönetiminin bir koalisyon hükümeti olması Türkiye’yi bağlamaz” dedi. Erdoğan, İsrail’in Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’a yönelik muamelesine ilişkin de “Yani şu anda uç bir siyasi parti mensubu şöyle bir açıklama yaptı, bunu hoşgörüyle karşılayalım diye bir anlayışın içine giremeyiz” diye konuştu.Rusya’ya hareketinden önce gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan “Dışişleri Bakanlığımız zaten çok kararlı, ciddi bir açıklama yaptı. Onun için bu konunun üzerinde çok fazla durmak istemem. İsrail’in koalisyon hükümeti olarak ortak ilkeleri olur ve bu ortak ilkeler çerçevesinde herkes saygılı hareket eder. Biz asırlar boyu Musevilere gerekli hoşgörüyü göstermişiz” dedi.Erdoğan, bir gazetecinin, “Dışişleri Bakanlığı’nın kapsamlı açıklamasında, Çelikkol’un alçak bir koltukta oturtulmasıyla ilgili bir atıf yoktu” sözleri üzerine “Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı cevabi şeyde var. Tabii koltuğun hangi marka olduğunu söyleyecek değil” diye konuştu. Erdoğan’ın açıklamayla ilgili metni bizzat gördüğünü ifade etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail’e yönelik ikinci açıklama yapıldı. Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’la görüşmeyeceğini de kaydetti.Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, İsrail’in tepki çeken tavrıyla ilgili olarak dün akşam NTV’de yayınlanan “Canlı Gaste” programında soruları yanıtladı. Çelikkol şunları kaydetti:“Dışişleri Bakan Yardımcısı dün beni makamına davet etti. Bu bir tanışma, bir nezaket randevusuydu. Kapıda sadece 1 dakikalık bir aksama oldu. Doğrusu böyle bir şeyin gündeme getirilebileceği aklıma bile gelmedi. Daha sonra görüşme bittikten sonra o sırada fark etmedim ama müsteşar arkadaşım fark etti; gazeteci İbranice Ayolon’a bir şey söylemiş, o da çok kısa bir şekilde İbranice bir şeyler söylemiş. Eğer Bakan Yardımcısı bu ifadeleri İbranice değil İngilizce kullanmak cesaretini gösterebilseydi kendisine gerekli cevabı anında verirdik.Bakan Yardımcısı bunları İngilizce söylemek cesaretini gösteremediği gibi tercüme etmek nezaketini de gösteremedi. Dizi dışında başka hiçbir şey konuşulmadı. Hatta Sayın Bakan Yardımcısı’na ‘İçeride çok basın var’ dedim. Kendisinin cevabı da ‘Türkiye gibi büyük bir ülkenin büyükelçisisiniz, basının ilgi göstermesi normaldir’ oldu. Tamamen bir oyun oynandığı kesin. Bütün bu olayın patlamasına sebep olan İbranice ifadeleri, benim biraz daha alçak bir koltukta oturduğum filan gibi bunlar gerçek değil. Odaya giren herkes bunun gerçek olmadığını tespit edebilir. Ben kimse tarafından oturtulmadım, odaya girdiğim zaman üçlü koltuğa biz yöneldik. Bir büyükelçinin, Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir toplantıya gittiği zaman Türk bayrağı konması gibi zaten bir âdet yoktur. Bilseydim odayı terk ederdim.”MHP’nin diplomat kökenli Milletvekili Deniz Bölükbaşı, İsrail’in Türk Büyükelçisi’ne yönelik tavrına tepki gösterdi. Bölükbaşı, “Bu bizim büyükelçimizin ayıbı ya da mahcubiyeti değil. Bu İsraillilerin ayıbı ve mahcubiyetidir. Bu olay, Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçirilmesi kadar ağır bir olaydır. İsrail’in haddi değildir. Çizmeyi aşmıştır. Ama İsrail, İsraildir... Türk hükümeti yeterli tepkiyi göstermedi. Derhal ilişkiler askıya alınmalı” dedi.Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye-İsrail arasındaki diplomatik krize değinerek “Bunun ilişkilere zarar vereceğini düşünmüyorum” dedi. Kriz yüzünden İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın Türkiye gezisini iptal edeceği iddialarını yalanlayan Gönül, “Barak 17 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek.” diye konuştu. Gönül, Barak’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin öngörülmediğini de dile getirdi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Londra’da İngiliz mevkidaşı David Miliband’le yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısın soruları yanıtladı. BBC muhabirinin, “Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerginleşmesinin ardındaki nedenin Türkiye’nin İslamlaşması mıdır?” sorusuna Davutoğlu, şu yanıtı verdi: “Bu ne İslamlaşmadır, ne de Türkiye’nin yüzünü Batı’dan Doğu’ya çevirmesidir. Türkiye-İsrail ilişkileri bozulmuştur, çünkü Türkiye arabulucuğu ile bölgede barışa yaklaşmışken İsrail Gazze’ye saldırdı, binlerce insan öldü. Gazze saldırısı İsrail-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktası olmuştur. İsrail yarın barışa yönelik adımlar atsın Türkiye İsrail ilişkileri de derhal düzelmeye başlayacaktır.”Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis’te gazetecilere Türkiye-İsrail krizini değerlendirdi. Arınç, şunları söyledi: “Onlardan böyle bir sevimsiz açıklamanın gelmesi, hoş olmayan bir davranışın yapılması beklenebilir. Ama bu onları bağışladığımız anlamına gelmez. Bu davranış, fevkalade yanlış bir davranış olmuştur. Türkiye, ya nota vermek suretiyle ya da ilgili mercilere bu davranışın yanlışlığını mutlaka aktaracaktır. Biz İsrail hükümetini hiçbir zaman eleştirmiyoruz. Yaptıkları yanlışlıkları eleştiriyoruz.”İsrail’in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, liderliğini yaptığı “İsrail Evimiz” partisiyle, geçen yıl nisan ayında Likud lideri Binyamin Netanyahu’nun kurduğu 4 partili koalisyona girdi. Moldova asıllı Lieberman’ın seçmen tabanını, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından İsrail’e yerleşen Yahudiler oluşturuyor. Seçim kampanyasında Arap nüfusa karşı dillendirdiği ırkçı mesajlarla dikkat çeken Lieberman’a hükümet pazarlıkları sırasında Dışişleri Bakanlığı’nın verilmesi tepkilere neden olmuştu.Ülkesinin yeni dış politikasını bir süre diplomatlarına aktaran Lieberman, bundan önce “İsrail diplomasisinin İsrail devletinin onurunu yeterince koruyamadığı”nı savunmuş, artık her şeyin bir cevabı olacağını ve “öteki yanaklarını çevirmeyeceklerini” söylemişti. Lieberman, “Kabinede yer alan bazı marjinal bakanlar Türkiye’nin arabuluculuğuna yer olduğunu söylüyor. Onlar kendi bakanlıklarının işleriyle uğraşsınlar” demişti.