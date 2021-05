İsveç Milli Takımı'na yeniden seçilen Zlatan Ibrahimovic'ten paylaşım: "Tanrı'nın dönüşü"

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na döndüğünü açıkladı.

Milan'da futbol hayatına devam eden ve hala yüksek seviyede performans gösteren 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic milli takıma döndüğünü açıkladı.

İsveçli yıldız, Twitter'dan, "The return of the God (Tanrı'nın dönüşü)" paylaşımını yaptı.

2016'da veda etmişti

Zlatan Ibrahimovic, 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'in Belçika'ya 1-0 yenilmesinin ardından veda etmişti.

Tecrübeli oyuncu, milli takımla çıktığı 116 maçta 62 gol kaydederek ülkesinin en golcü oyuncusu oldu.

Ibrahimovic ayrıca İsveç Milli Takımı'yla 2004, 2008, 2012, 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa şampiyonaları'nda mücadele etti.