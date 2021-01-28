Ibrahimovic'ten Lukaku açıklaması: Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter'in Milan'ı 2-1 yendiği maçın ilk yarısının son anlarında Ibrahimovic ile Lukaku arasında yaşanan sert tartışma futbol dünyasında gündem olmuştu. Ibrahimovic'in tartışma esnasında ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmesi üzerine İsveçli golcü sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.

Ibrahimovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Biz hepimiz aynı ırkız, hepimiz eşitiz." ifadelerini kullandı.

Lukaku ile ağız dalaşında ırkçı ifadeler kullandığı iddiaları sonrasında, Ibrahimovic'in İtalya ve Avrupa'nın en eski müzik festivali Sanremo'ya onur konuğu olarak katılmaması yönünde çağrılar yapıldı. Sosyal medyada "Sanremo Festivali'nde Ibrahimovic'e hayır" etiketleri açıldı.

Ibrahimovic'in forma giydiği Milan'ın da yıldız oyuncunun ırkçı ifadeler kullandığı iddialarını yalanladığı basında yer aldı.