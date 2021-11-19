Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme imzalayacak

Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic kulübüyle sözleşme uzatacak.

İtalya basınında yer alan habere göre; Milan, İsveçli yıldızın sözleşmesini 1+1 şeklinde uzatmaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki golcünün, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi İsveç ile turnuvada iz bırakmak için düzenli forma giyme talebini Milan yönetimine bildirdiği belirtildi.

Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

İsveç Milli Takımı’na döndü

İsveç Milli Takımı’na 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında veda eden Zlatan, 5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz Mart ayında yeniden milli takıma dönmüştü. İsveç Milli Takımı’nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Zlatan Ibrahimovic, 118 maçta 62 gole imza attı.