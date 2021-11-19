T24 LogoT24 Logo
Spor

Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme imzalayacak

19 Kasım 2021 11:54

Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic kulübüyle sözleşme uzatacak.

İtalya basınında yer alan habere göre; Milan, İsveçli yıldızın sözleşmesini 1+1 şeklinde uzatmaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki golcünün, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi İsveç ile turnuvada iz bırakmak için düzenli forma giyme talebini Milan yönetimine bildirdiği belirtildi.

Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 

İsveç Milli Takımı’na döndü

İsveç Milli Takımı’na 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında veda eden Zlatan, 5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz Mart ayında yeniden milli takıma dönmüştü. İsveç Milli Takımı’nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Zlatan Ibrahimovic, 118 maçta 62 gole imza attı.

 

Zlatan Ibrahimovicmilansözleşmeisveçligolcüyeni sözleşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24