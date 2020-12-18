İtalya Serie A ekibi Milan'ın 39 yaşındaki forveti Zlatan Ibrahimovic, "Benjamin Button'dan daha iyiyim çünkü bunun yaşayan kanıtıyım. Benjamin Button sadece bir film ve ben bu filmi gerçek hayatta çekiyorum" dedi.

UEFA.com'un sorularını yanıtlayan İsveçli yıldız, "Kim daha iyi yaşlanıyor: Zlatan mı yoksa Benjamin Button mı?" sorusuna "Benjamin Button'dan daha iyiyim çünkü bunun yaşayan kanıtıyım. Benjamin Button sadece bir film ve ben bu filmi gerçek hayatta çekiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Zlatan, futbol tutkusuna ve geleceğine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"39 yaşındayım ve şu ana dek başardıklarımla, daha fazla çalışmama gerek yoktu. Yine de yaptığım işe tutkum var ve asla tatmin olmuyorum. Daha fazlasını istiyorum.

"30 yaşından sonra daha iyiye gitmeye başladım. ABD'deki sporcuların bedenleri için yılda 1 milyon dolar harcadıklarını duymuştum. İşin sırrı ne kadar harcadığınızda değil, mantalitenizde yatıyor. Ne kadar istiyorsunuz, bu işe kendinizi ne kadar adadınız?"