T24 LogoT24 Logo
Gündem

İbrahimovic, Antalya'da yaban keçisi ve domuz avladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DÜNYACA ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic (37), Antalya'nın Finike ilçesindeki Beydağları'nda yaban keçisi ve domuz avladı

27 Kasım 2018 14:31

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DÜNYACA ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic (37), Antalya\'nın Finike ilçesindeki Beydağları\'nda yaban keçisi ve domuz avladı.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy\'de forma giyen İsveçli Zlatan İbrahimovic, 36 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, Antalya\'nın Finike ilçesindeki Beydağları\'nı gösteren ve üstünde \'Seni seviyorum\' ile \'Çok teşekkür ederim\' yazılı iki fotoğraf paylaştı. Ünlü futbolcunun özel bir turizm şirketi aracılığıyla Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü\'nün izniyle bölgede avlandığı ortaya çıktı. Elmalı ve Finike arasındaki dağlık bölgede İbrahimovic\'in yaban keçisi ve domuz avladığı öğrenildi.
Diğer yandan, Finike\'de bir akaryakıt istasyonunda ünlü futbolcuyu gören Yunus Emre Mutlu, yanında bulundurduğu Trabzonspor formasını imzalattırdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHADÜNYACAZlatanAntalya FinikeBeydağlarıAmerikan Birinci Futbol Ligi MLSLos Angeles GalaxyBeydağları Sahil Milli Park MüdürlüğüElmalıFinikeDiğerYunus Emre MutluTrabzonsporFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24