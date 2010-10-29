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Spor

İBRAHİMA YATTARA TÜRK VATANDAŞI OLDU TRABZON (A.A)

29 Ekim 2010 21:37

-İBRAHİMA YATTARA TÜRK VATANDAŞI OLDU TRABZON (A.A) - 29.10.2010 - Trabzonspor'un Gineli oyuncusu İbrahima Yattara'nın, Türk vatandaşı olmak için yaptığı başvurunun kabul edildiği bildirildi. Kulüp menajeri Caner Çuvalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yattara'nın yaklaşık bir yıl önce Türk vatandaşlığı için yaptığı başvurunun, Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edildiğini söyledi.  Çuvalcıoğlu, 2002-2003 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımından bordo-mavili takıma transfer olan Yattara'ya kararın tebliğ edildiğini kaydetti.  Yattara'nın, Türk vatandaşlığına geçmesiyle birlikte ''İbrahim Üçüncü'' adını aldığı öğrenildi. Gineli oyuncunun, ülkesinin milli takımında forma giymesi nedeniyle Türk Milli Takımı'nda oynamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

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