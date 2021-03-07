İbrahim Zarap'ın boşandığı kadını dövdüğü anlar yayılmasa tepki oluşur muydu; kadınlar tartıştı

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Kadına yönelik erkek şiddetini gösteren videolar paylaşılmalı mı paylaşılmalı mı? Sosyal medyada dolaşıma sokulan kadına şiddet görüntülerini haberleştirirken sınır nerede başlıyor nerede bitiyor?

Samsun'da İbrahim Zarap'ın boşandığı kadını öldüresiye dövdüğü anların görüntüleri vatandaş tarafından görüntülendi ve sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Bu görüntülerin paylaşılmasını kadınlar sosyal medyada tartıştı.

Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin Amerikalı kuramcı, insan hakları aktivisti Susan Sontag'a referansla "Susan Sontag, savaş fotoğrafları için 'acı pornografisi' diyenlere sert bir yanıt vermişti. 'Bir yerde insanlar en acı şekilde can veriyorken, bunun fotoğrafıyla travmatize olma lüksünüz yok. Göreceksiniz. Ki savaşa karşı durabilesiniz. 'Kadınlarınki de bir yaşam savaşı. O video yayılmasa bu tepki oluşmayacaktı. Travmatize olmak bir lüks. Savaşa karşı durmak için görmek gerekiyor. İyi değil ama gerekli" dedi.

Duvar'dan Mühdan Sağlam da Ayşen Şahin'e destek vererek kendisinin sadece çocukların bu tür videoları görmesinin tedirgin ettiğini söyledi.

Hem Müslüman Hem Feminist belgeselini yapan Nebiye Arı ise bu görüşlere karşı çıkarak "“Travmatize olmak lüks” cümlesini de gördü bu gözler! O zaman her tepki için şiddet göreni video kaydına alalım, sadece haberdar olmak yetmiyormuş. Bu videoyu herkesin görmesi Türkiye’de neyi değiştirdi? Kendisi şiddet faili olanlar bile olaya tepki gösterdi. Porno gibi izliyorlar" dedi.