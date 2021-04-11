Boşandığı eşini darp etmişti; İbrahim Zarap davası yarın başlıyor

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eşi E.M’yi (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde darbeden İbrahim Zarap (27), hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. Kadın dernekleri ve avukatlar, Emriye Metegül'ü yalnız bırakmayacak.

Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap, 6 Mart'ta, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E. M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşini darp etti. Zarap'ın, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle yaralanan E.M., olaydan 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu.İbrahim Zarap ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan Zarap, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşmaya, kadın platformları ve çok sayıda avukat da katılacak.

Adalet Bakanı Gül, "yanına kar kalmayacak" demişti

Olayın ardından sosyal medyada büyük yankı uyanmış, Twitter'da, 'İbrahim Zarap tutuklansın' hashtagi gündem olmuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise konuya ilişkin sosyal medyadan "Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımında bulunmuştu.

"En ağır şelilde cezalandırılmasını istiyorum"

E.M. şu açıklamaları yapmıştı:

"Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkollüydü anladım. Ben de kızımı alırken ‘çocuğun yanında bunu içmemesi’ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da 'babana birkaç gün gitmeyeceksin' dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım, 3-4 dakika sonra kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içinde, etrafa bakıp, çantama uzanmaya çalıştım. Telefonu almaya kalkınca, telefonu kırdı. Sonra tekrar bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. 5 yaşında kızımın bir günahı yoktu. O içtiği şeylerin etkisi altına bunları yapmaya hakkı yoktu. Bunu asla kabul etmiyorum. İtirazda bulunulmuş; tutuklu yargılanmasını istiyorum." (DHA)