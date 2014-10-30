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Spor

İbrahim Üzülmez’in 'şampiyonluk jipi'ni çaldılar

'Aracımı, Beşiktaş’la 2008-2009 sezonunda şampiyon olduktan sonra almıştım. Benim için manevi değeri çok yüksekti'

30 Ekim 2014 16:02

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez'in Çekmeköy’de bulunan Gardenya Evleri sitesindeki evine hırsız girdi. Üzülmez'in bazı ziynet eşyaları ile 2009 yılındaki şampiyonluk sonrası aldığı jipi çalındı.

Özellikle jipinin kendisi için büyük önem taşıdığını aktaran Üzülmez, “Aracımı, Beşiktaş’la 2008-2009 sezonunda şampiyon olduktan sonra almıştım. Benim için manevi değeri çok yüksekti. O şampiyonluğun yadigarıydı, evladım gibiydi. Bu açıdan ayrıca büyük bir üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Üzülmez, hırsızlık olayıyla ilgili emniyet soruşturmasının sürdüğünü aktardı.

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