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Spor

İbrahim Üzülmez, Kayseri yolunda

Hakan Kutlu'yla yollarını ayıran Kayserispor, İbrahim Üzülmez'le anlaşmak üzere

08 Aralık 2016 13:49

Hakan Kutlu’nun istifasını kabul eden Kayserispor’da teknik direktör arayışları hız kazandı.
 
Sarı-kırmızılı takımın gündeminin ilk sırasında olan isim ise son olarak Gençlerbirliği’ni çalıştıran teknik direktör İbrahim Üzülmez.
 
Gaziantep ve Adanaspor’la da ismi anılan başarılı çalıştırıcının Kayserispor’dan gelen öneriye sıcak baktığı ifade edilirken tarafların anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.
 
Gençlerbirliği’nde 27 maça çıkan Üzülmez ve ekibi topladıkları 43 puanla başarılı bir dönemi geride bırakmıştı.

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