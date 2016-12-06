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Spor

Hakan Kutlu istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, teknik direktör Hakan Kutlu görevinden istifa etti

06 Aralık 2016 16:42

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Hakan Kutlu'nun istifasını yönetime sunduğunu ve yönetim kurulunun bu kararı kabul ettiğini söyledi.

Kayserispor, ligin 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a dün 1-0 mağlup olmuş, maç sırasında bir grup taraftar Kutlu'yu istifaya davet etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 13. hafta sonunda topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

Öte yandan Kutlu, ligin 10. haftasındaki Osmanlıspor maçının ardından da istifa kararı almış ancak kulüp yönetim kurulu bunu kabul etmemişti

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