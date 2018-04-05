İbrahim Üzülmez: "Denizi geçtik, derede boğulmamalıyız"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de bitime 5 hafta kala liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, kritik haftaların içinde olduklarını belirterek, \"Denizi geçtik, derede boğulmamalıyız\" dedi.

Lig\'de liderlik koltuğunda yer alan Çaykur Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, kalan 5 haftayı değerlendirdi. Lider olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirten Üzülmez, \"Lider olmaktan mutluyuz ama arkadan bizi paçamızdan tutup çekmeye çalışan 4-5 tane takım var. Son İstanbulspor maçında 3-0\'a kadar sahada çok doğru işler yapan bir Çaykur Rizespor vardı. Yediğim bir şansız gol sonrası kontrolü rakibimize verdik. Bu anlarda daha sakin olmalıydık ve oyunu tutmalıydık. 3-0\'dan 3-2\'ye gelen bir maçta saha içerisinde oyuncularımızda büyük tedirginlikler yaşayabiliyor. Bunlar son derece stresli haftalar ama biz derede boğulmamak için konsantre bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

\"ZİRVEDEKİ TAKIMI HERKES YENMEK İSTER\"

Ligdeki diğer takımlarım kendilerine karşı daha fazla motive olduğunu dile getiren Üzülmez, \"Zirvede olduğumuz için bunu olağan karşılıyorum. Lider olarak çıktığınız her maçta rakipler sizi yenip kamuoyunda ses getirmek istiyor. Zirvedeki takımı herkes yenmek ister. Biz rakiplerimize ve saha içerisinde yaptıkları mücadeleye saygı duyacağız. Hem kulübümüze hem de kentimize yakışanda budur. En büyük saygıyı da kendimize duyacağız. Bu zamana kadar doğru işler yaparak bu noktalara kadar geldik. Kalan 5 haftada da bu doğruları sahaya yansıtarak, hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

\"KRİTİK HAFTALARA GİRDİK\"

Kalan 5 haftanın çok kritik olduğunu ve oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu da kaydeden Üzülmez, şunları söyledi:

\"Oyuncularımızı kartlar konusunda uyarıyoruz. Kritik haftalara girerken kart sınırında yer alan bir çok oyuncumuz var. Saha içerisinde o anki adrenalin ile futbolcular belki sağlıklı düşünemiyor olabilir ama biz onları bu stresli durumdan olabildiğince uzak tutmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde ve saha dışında hem bizi hem de futbolcularımıza yönelik tahrikler olabilir. Biz hiç bu oyunlara gelmeden kendi futbolumuzu oynayacağız. Şu anda lideriz, önümüzdeki 5 haftayı da lider geçirip bu durumu taçlandırmak istiyoruz.\"

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