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Spor

İbrahim Üzülmez: 3 puanla başlamak istiyoruz

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizepsor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, Samsunspor maçı ile kendi dönemine 3 puanla başlamak istediğini söyledi

12 Ekim 2017 17:58

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizepsor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, Samsunspor maçı ile kendi dönemine 3 puanla başlamak istediğini söyledi.
Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez, açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin lige iyi bir başlangıç yapamamasına rağmen son Balıkesirspor maçında iyi mücadele ettiğini belirterek \"Rakip o maçta mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini gösterdi. Zor bir maç olacak. Bizimde isteğimiz yeniden iyi bir başlangıç yapmak. Rize camiasının bizden beklentileri var. Biz her maçta kazansakta, kaybetsekte saha içerisinde coşkusunu, mücadelesini yansıtan bir görüntü içerisinde olacağız. Bunu oyucularımıza anlatmaya çalışıyorum. Geri dönüşümleri gayet iyi. Samsun maçı ile bu kentte güzel bir skorla 3 puan kazanmak istiyoruz. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz” dedi.

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