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Spor

İbrahim Toraman'ın yeni takımı Sivas mı?

Beşiktaş'ta geçen sezon takım arkadaşı Sezer Öztürk ile yaşadığı kavga yüzünden kadro dışı kalan İbrahim Toraman'ın Sivasspor kampına katılacağı iddia edildi

04 Ağustos 2014 01:44

Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Sivasspor'un Beşiktaş 'ta geçen sezondan beri kadro dışı durumunda bulunan İbrahim Toraman ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

Radikal'de yer alan habere göre Beşiktaş'ta geçen sezon takım arkadaşı Sezer Öztürk ile yaşadığı kavga yüzünden kadro dışı kalan aslen Sivaslı olan İbrahim Toraman ile görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın yaptığı görüşmeler doğrultusunda 2 tarafın büyük oranda anlaştığı, Toraman'ın bir kaç gün içinde Sivasspor kampına katılabileceği belirtildi.

Bu arada yeni sezonda yine iddialı bir ekip oluşturarak üst sıralarda yer almayı hedefleyen Sivasspor, transfer konusundaki arayışlarını sürdürüyor. Hollanda kampını sürdüren kırmızı beyazlı takımda ihtiyaç olan mevkilere takviye yapılacağı belirtildi.

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