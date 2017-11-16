İbrahim Toraman'a imara aykırı tadilattan dolayı 3 bin 80 TL para cezası

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Eski A Milli futbolcu İbrahim Toraman, satın aldığı dükkanda imar planına aykırı olarak genişletme yaptığı gerekçesi ile 3 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına İbrahim Toraman\'ı temsilen Avukat Zeynep Küçük, şikayetçiyi temsilen de Avukat Tuğbu Atsal katıldı.

Esas hakkındaki savunması sorulan İbrahim Toraman\'ın Avukatı Zeynep Küçük, aynı binada oturan bir kişinin şikayeti üzerine bu davanın açıldığını hatırlatarak, şikayetçinin 6 aylık şikayet süresini kaçırdığını, tanık olarak dinlenen kişilerin de müvekkilinin orayı aldıktan sonra değişiklik yapmadıklarını söyledi. Avukat Küçük, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.Şikayetçinin Avukatı Tuğba Atsal ise, sanığın cezalandırılmasını istedi.

3 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan Hakim Gökçe Yıldırım, İbrahim Toraman\'a, \"Hakkı olmayan yere tecavüz\" suçundan 5 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Toraman\'ın 5 aylık hapis cezası günlüğü 20 liradan 3 bin lira adli para cezasına çevrildi. Toraman\'ın 4 günlük adli para cezası da yine günlüğü 20 TL\'den 80 lira olarak belirlendi.

Mahkeme, sanığın suça konu yeri önceki haline getirmediği için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İbrahim Toraman\'ın Kadıköy Kuşdilli Caddesi üzerinde bulunan iş hanının alt katında bulunan dükkanı satın aldığı, burayı imar planına ve projeye aykırı olarak genişlettiği, bodruma inen merdivenlerin bir kısmını dükkana katmak suretiyle ortak alanlara el attığı anlatıldı. İddianamede Toraman\'ın, \"Hakkı olmayan yere tecavüz\" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.